Аренда квартир весной 2025 года: как изменятся цены и главные причины

Девушка держит ключи. Фото: Freepik

С наступлением весны арендный рынок Украины традиционно активизируется, и 2025 год не станет исключением. Уже в марте ожидается рост спроса на квартиры в крупных городах, что неизбежно отразится на ценах. Эксперты спрогнозировали, насколько существенными будут изменения.

Как сообщает "24 Канал", весна всегда приносит активизацию на рынке аренды. Это связано с тем, что люди возвращаются в города после зимнего периода, восстанавливают рабочие и учебные процессы. В 2025 году спрос на жилье начал расти еще в феврале, что является предпосылкой дальнейшего повышения стоимости аренды.

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По словам президента АСНУ Елены Гайдамахи, самые высокие арендные ставки наблюдаются в западных регионах Украины.

"Лидирует Львов, потому что, кроме недвижимости, там есть рабочие места. Ну, а его догоняют остальные города", — отмечает эксперт.

В города с высокими ценами на аренду также входят Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и Ужгород. В центральной Украине лидером остается Винница, а высокий спрос также наблюдается в Житомире и Белой Церкви.

Чего ждать в Киеве

В отличие от западных областей, в Киеве ситуация на рынке аренды остается стабильной. Нет резких скачков цен или существенного роста спроса.

"Наибольший интерес вызывают квартиры в хорошем состоянии, с современным ремонтом и мебелью. Если раньше арендаторы в основном ориентировались на цену, то сейчас — на цену и комфорт", — отмечает риелтор Людмила Колесник.

Также в Киеве арендаторы все чаще обращают внимание на такие факторы, как наличие генераторов, альтернативного отопления и стабильного интернета.

Подорожает ли аренда

Весенний период роста спроса придется на середину апреля — начало июня. Именно тогда многие арендаторы будут пересматривать условия проживания, что будет стимулировать изменение цен.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак отмечает, что стоимость аренды будет расти постепенно, с учетом инфляции и спроса.

По ее прогнозам, наибольшим спросом будут пользоваться квартиры:

однокомнатные и двухкомнатные;

площадью от 45 до 65 квадратных метров;

с просторными кухнями-гостиными;

расположенные на 2-7 этажах.

Где цены вырастут больше всего

По мнению руководительницы сектора развития продаж "OLX Недвижимости" Оксаны Остапчук, в Киеве и большинстве центральных городов Украины изменения будут минимальными. Цены могут вырасти лишь на 500-1000 грн.

А вот в западных регионах ситуация другая: в марте-апреле там традиционно происходит оживление спроса, что приводит к повышению цен.

Виктория Берещак прогнозирует, что в городах, которые стали приютом для переселенцев, аренда может вырасти на 8-10% в долларовом эквиваленте.

"Преимущественно это касается Львова и Днепра и регионов-хабов, таких как Винница, Черкассы, Кропивницкий", — отмечает эксперт.

Что будет с арендой в областях

Тенденция к подорожанию жилья наблюдалась еще в начале года. Ожидается, что в Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Тернопольской областях цены вырастут на 5-10%.

"В регионах, где спрос значительно превышает предложение, аренда может вырасти на 5-10%. В городах с меньшим дисбалансом (например, Винница, Ивано-Франковск) рост будет менее заметным — до 5%", — указывает эксперт по недвижимости Виталий Побережский.

Аренда может подорожать также в Киевской и Львовской областях, поскольку эти регионы относительно безопасны, что удерживает высокий уровень спроса.

Весной 2025 года арендный рынок активизируется, что неизбежно приведет к росту цен. Наибольшее подорожание ожидается в западных и центральных областях, где спрос значительно превышает предложение.

Основные причины повышения цен:

рост спроса с начала весны;

миграция арендаторов в поисках лучших условий;

инфляция и повышение стоимости коммунальных услуг.

Как сообщалось, ежегодно в Украине заключается около 1,5 миллиона договоров аренды жилья, но большинство из них не регистрируется официально. Более 1,3 миллиона сделок остаются в тени, без уплаты налогов. Это приводит к потере миллиардов гривен для государства.

Также мы рассказывали, как быстро и безопасно сдать квартиру и на что надо обратить внимание. Ведь сдача квартиры в аренду требует ответственности и подготовки, чтобы обеспечить стабильный доход. Важно не только сделать ремонт, но и позаботиться о юридической безопасности и удобстве жильцов. Создание приятной атмосферы в помещении также способствует быстрому поиску арендаторов.