ФОП і податок на нерухомість: чи потрібно платити за нежитлове приміщення

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Рexels

Податки — один із найважливіших аспектів ведення бізнесу в Україні. Одним із часто обговорюваних питань серед підприємців є оподаткування нерухомості, якщо її власником є фізична особа-підприємець (ФОП).

Податкова служба в Одеській області роз’яснює, чи повинен ФОП сплачувати податок на нерухомість за комерційне приміщення.

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Хто є платником податку на нерухомість

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ), платниками податку на нерухоме майно є як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі й нерезиденти, які володіють об'єктами житлової або нежитлової нерухомості.

Ключові положення законодавства:

Стаття 266 ПКУ визначає, що податок сплачують усі власники нерухомого майна, незалежно від того, чи є вони підприємцями.

Об’єктом оподаткування є як житлова, так і нежитлова нерухомість, включно з її частками.

Базою оподаткування є загальна площа нерухомості.

Отже, закон чітко встановлює, що фізична особа — власник нерухомості є платником податку незалежно від її статусу як підприємця.

ФОП як власник нежитлового приміщення: чи є податок

Згідно з Цивільним кодексом України (ЦКУ), власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Це означає, що ФОП може володіти комерційною нерухомістю та застосовувати її у бізнес-діяльності.

Однак у Податковому кодексі немає окремого визначення платника податку, такого як "ФОП". Тому власник нежитлового приміщення – навіть якщо він зареєстрований як підприємець — сплачує податок за правилами для фізичних осіб, а не для юридичних осіб чи бізнес-структур.

Як розраховується податок

Ставка податку на нерухомість встановлюється місцевими органами влади та залежить від:

типу нерухомості (житлова чи нежитлова);

загальної площі приміщення;

рішення місцевої ради (до 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв. м).

ФОП сплачує податок на майно як фізична особа на основі загальної площі приміщення.

Важливі деталі

Якщо нежитлове приміщення належить юридичній особі, оподаткування відбувається за іншими правилами.

Податок на нерухомість не залежить від того, чи використовується приміщення для бізнесу чи здається в оренду.

Податкові пільги можливі лише в окремих випадках, визначених місцевими органами влади.

Фізична особа-підприємець, яка володіє нежитловим приміщенням, є платником податку на нерухомість і сплачує його за загальними правилами для фізичних осіб. Це означає, що статус ФОП не звільняє власника від обов’язку сплачувати податок на комерційну нерухомість. Власнику нежитлового приміщення важливо враховувати місцеві ставки та своєчасно сплачувати податок, щоб уникнути штрафних санкцій.

Раніше ми розповідали, який нюанс варто враховувати ФОПам, які вирішили тимчасово припинити свою діяльність у 2025 році. Адже через складну економічну ситуацію та зміни в податковому законодавстві багато ФОПів розглядають можливість тимчасового припинення своєї діяльності у 2025 році.

Також нагадаємо, що власники нерухомості, що постраждала від війни, можуть отримати податкові пільги. Держава Україна запровадила механізм звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.