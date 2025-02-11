Податки за деяких українців сплатить держава — що треба знати власникам нерухомості

Жінка читає папери. Фото: Freepik

В умовах війни тисячі українців змушені покидати свої домівки та шукати прихисток у більш безпечних регіонах країни. Одним із важливих аспектів цієї ситуації є забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом. Однак не тільки орендарі потребують підтримки. Держава також турбується про власників житла, які готові надати своє помешкання тим, хто опинився в скрутному становищі.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, якщо ви здаєте своє житло в оренду внутрішньо переміщеним особам, держава бере на себе частину податкових зобов'язань орендодавців, сплачуючи за вас податки на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок та військовий збір.

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Такий механізм компенсації податків є особливо важливим для тих, хто бажає допомогти своїм співвітчизникам у ці складні часи, не відчуваючи на собі значного податкового навантаження. Це дозволяє орендодавцям не тільки отримувати "білий дохід", але й активно долучатися до соціальної ініціативи, підтримуючи людей, які втратили свої домівки через бойові дії.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Окрім допомоги орендодавцям, держава також підтримує самих переселенців. ВПО, які не мають власного житла у безпечних регіонах, мають право на отримання субсидії на оренду житла. Це важливий крок, який дозволяє людям з обмеженими фінансовими можливостями орендувати житло, яке відповідає їхнім потребам, не переживаючи через високу вартість.

Зокрема, право на субсидію мають ті внутрішньо переміщені особи, які:

Покинули окуповані території або зони бойових дій.

Не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, або їхнє житло було зруйновано чи стало непридатним для проживання.

Не мають достатніх коштів для оренди житла, а витрати на оренду займають значну частину їхніх доходів.

Під час оформлення субсидії на оренду житла є кілька умов:

Орендар і орендодавець не повинні бути родичами.

Орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО.

Орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Прихисток" на те ж саме житло.

Важливо зазначити, що родини ВПО можуть одночасно отримувати субсидії на оренду житла та на житлово-комунальні послуги. Це додатково зменшує фінансове навантаження на родини, які переживають складний період адаптації у нових умовах.

Як оформити субсидію на оренду житла

Оформити субсидію на оренду житла можна кількома способами:

Офлайн — відвідавши найближчий сервісний центр ПФУ або центр надання адміністративних послуг.

Онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток. Для цього вам знадобиться електронний підпис як орендодавцю, так і орендарю.

Цей механізм значно полегшує процес оформлення допомоги та робить її доступною для більшої кількості людей, які потребують підтримки.

Нагадаємо, в Україні запроваджено механізм, який дозволяє українцям та бізнесу, чия нерухомість знаходиться у регіонах, що постраждали від війни, не сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Також ми повідомляли, що в Україні щороку укладається близько 1,5 мільйона угод про оренду житла. Проте 90% із них залишаються поза офіційною реєстрацією. Це означає, що понад 1,3 мільйона договорів укладаються без сплати податків, а держава втрачає мільярди гривень.