Налоги за некоторых украинцев оплатит государство — что надо знать владельцам недвижимости

Женщина читает бумаги. Фото: Freepik

В условиях войны тысячи украинцев вынуждены покидать свои дома и искать убежище в более безопасных регионах страны. Одним из важных аспектов этой ситуации является обеспечение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем. Однако, не только арендаторы нуждаются в поддержке. Государство также беспокоится о владельцах жилья, которые готовы предоставить свое жилье тем, кто оказался в трудном положении.

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, если вы сдаете свое жилье в аренду внутренне перемещенным лицам, государство берет на себя часть налоговых обязательств арендодателей, платя за вас налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог и военный сбор.

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Такой механизм компенсации налогов особенно важен для тех, кто желает помочь своим соотечественникам в эти сложные времена, не ощущая на себе значительной налоговой нагрузки. Это позволяет арендодателям не только получать "белый доход", но и активно участвовать в социальной инициативе, поддерживая людей, которые потеряли свои дома из-за боевых действий.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Кроме помощи арендодателям, государство также поддерживает самих переселенцев. ВПЛ, которые не имеют собственного жилья в безопасных регионах, имеют право на получение субсидии на аренду жилья. Это важный шаг, который позволяет людям с ограниченными финансовыми возможностями арендовать жилье, которое соответствует их потребностям, не переживая из-за высокой стоимости.

В частности, право на субсидию имеют те внутренне перемещенные лица, которые:

Покинули оккупированные территории или зоны боевых действий.

Не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, или их жилье было разрушено или стало непригодным для проживания.

Не имеют достаточных средств для аренды жилья, а расходы на аренду занимают значительную часть их доходов.

При оформлении субсидии на аренду жилья есть несколько условий:

Арендатор и арендодатель не должны быть родственниками.

Арендатор не получает от государства помощь на проживание ВПЛ.

Арендодатель не получает компенсацию по программе "Приют" на то же самое жилье.

Важно отметить, что семьи ВПЛ могут одновременно получать субсидии на аренду жилья и на жилищно-коммунальные услуги. Это дополнительно уменьшает финансовую нагрузку на семьи, которые переживают сложный период адаптации в новых условиях.

Как оформить субсидию на аренду жилья

Оформить субсидию на аренду жилья можно несколькими способами:

Офлайн — посетив ближайший сервисный центр ПФУ или центр предоставления административных услуг.

Онлайн — через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение. Для этого вам понадобится электронная подпись как арендодателю, так и арендатору.

Этот механизм значительно облегчает процесс оформления помощи и делает ее доступной для большего количества людей, нуждающихся в поддержке.

Напомним, в Украине введен механизм, который позволяет украинцам и бизнесу, чья недвижимость находится в регионах, пострадавших от войны, не платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Также мы сообщали, что в Украине ежегодно заключается около 1,5 миллиона сделок об аренде жилья. Однако 90% из них остаются вне официальной регистрации. Это означает, что более 1,3 миллиона договоров заключаются без уплаты налогов, а государство теряет миллиарды гривен.