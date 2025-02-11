Налоги за некоторых украинцев оплатит государство — что надо знать владельцам недвижимости

Налоги на недвижимость — за кого компенсирует государство в 2025
В условиях войны тысячи украинцев вынуждены покидать свои дома и искать убежище в более безопасных регионах страны. Одним из важных аспектов этой ситуации является обеспечение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем. Однако, не только арендаторы нуждаются в поддержке. Государство также беспокоится о владельцах жилья, которые готовы предоставить свое жилье тем, кто оказался в трудном положении.
Как сообщает Министерство социальной политики Украины, если вы сдаете свое жилье в аренду внутренне перемещенным лицам, государство берет на себя часть налоговых обязательств арендодателей, платя за вас налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог и военный сбор.
Такой механизм компенсации налогов особенно важен для тех, кто желает помочь своим соотечественникам в эти сложные времена, не ощущая на себе значительной налоговой нагрузки. Это позволяет арендодателям не только получать "белый доход", но и активно участвовать в социальной инициативе, поддерживая людей, которые потеряли свои дома из-за боевых действий.
Субсидия на аренду жилья для ВПЛ
Кроме помощи арендодателям, государство также поддерживает самих переселенцев. ВПЛ, которые не имеют собственного жилья в безопасных регионах, имеют право на получение субсидии на аренду жилья. Это важный шаг, который позволяет людям с ограниченными финансовыми возможностями арендовать жилье, которое соответствует их потребностям, не переживая из-за высокой стоимости.
В частности, право на субсидию имеют те внутренне перемещенные лица, которые:
- Покинули оккупированные территории или зоны боевых действий.
- Не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, или их жилье было разрушено или стало непригодным для проживания.
- Не имеют достаточных средств для аренды жилья, а расходы на аренду занимают значительную часть их доходов.
При оформлении субсидии на аренду жилья есть несколько условий:
- Арендатор и арендодатель не должны быть родственниками.
- Арендатор не получает от государства помощь на проживание ВПЛ.
- Арендодатель не получает компенсацию по программе "Приют" на то же самое жилье.
Важно отметить, что семьи ВПЛ могут одновременно получать субсидии на аренду жилья и на жилищно-коммунальные услуги. Это дополнительно уменьшает финансовую нагрузку на семьи, которые переживают сложный период адаптации в новых условиях.
Как оформить субсидию на аренду жилья
Оформить субсидию на аренду жилья можно несколькими способами:
- Офлайн — посетив ближайший сервисный центр ПФУ или центр предоставления административных услуг.
- Онлайн — через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение. Для этого вам понадобится электронная подпись как арендодателю, так и арендатору.
Этот механизм значительно облегчает процесс оформления помощи и делает ее доступной для большего количества людей, нуждающихся в поддержке.
Напомним, в Украине введен механизм, который позволяет украинцам и бизнесу, чья недвижимость находится в регионах, пострадавших от войны, не платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Также мы сообщали, что в Украине ежегодно заключается около 1,5 миллиона сделок об аренде жилья. Однако 90% из них остаются вне официальной регистрации. Это означает, что более 1,3 миллиона договоров заключаются без уплаты налогов, а государство теряет миллиарды гривен.
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