Податок на нерухомість для пенсіонерів у 2025: пільги та правила

Люди розглядають документи. Фото: Freepik

У 2025 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за минулий рік. Це обов’язковий платіж, який стосується житла, площа якого перевищує встановлені законом норми. Проте не всі категорії громадян зобов’язані його сплачувати.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, чи є пільги у пенсіонерів від сплати податку на нерухоме майно.

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Хто не сплачує податок на нерухомість у 2025 році

Українське законодавство визначає категорії осіб, які звільняються від сплати податку. Це:

громадяни, чиє житло знаходиться на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;

власники нерухомості, що була повністю зруйнована або стала непридатною для проживання через воєнні дії;

багатодітні сім’ї, одинокі матері, що виховують дітей з інвалідністю або сиріт;

учасники бойових дій, заклади освіти та релігійні організації.

Таким чином, люди, які втратили житло або належать до соціально незахищених верств населення, можуть розраховувати на звільнення від податку.

Чи мають пенсіонери пільгу на податок

Багато хто помилково вважає, що пенсіонери автоматично звільняються від податку на нерухомість. Проте це не так.

Пенсіонери не мають загальнодержавної пільги на сплату податку. Якщо їхнє житло перевищує встановлені норми, вони зобов’язані сплатити податок на так звані "зайві квадрати".

Однак пенсіонер може звернутися до місцевої ради з проханням про надання індивідуальної пільги. Відповідно до норм Податкового кодексу, органи місцевого самоврядування мають право встановлювати додаткові пільги для фізичних осіб на території своєї громади.

Яка площа нерухомості не оподатковується

Податок нараховується лише на ту частину житла, яка перевищує такі норми:

для квартир — 60 кв. м;

для будинків — 120 кв. м;

для змішаних типів житла (квартира + будинок) — 180 кв. м.

Якщо загальна площа вашого житла менша за ці показники, податок сплачувати не потрібно. Якщо ж вона більша — оподатковується тільки площа, що перевищує норму.

Які штрафи за несплату податку на нерухомість

Податок на нерухомість потрібно сплатити протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення. Якщо платіж не здійснено вчасно, застосовуються штрафні санкції:

10% від суми податку — при простроченні до 30 днів;

20% — якщо борг не сплачено понад 30 днів;

після 60 днів нараховується пеня — 0,05% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Нагадаємо, цього року в Україні набули чинності значні зміни в податковому законодавстві, які впливають на ринок нерухомості. Зокрема, підвищилися податкові ставки на операції з нерухомістю, змінилися правила оподаткування доходів від продажу майна, а також з'явилися нові вимоги щодо додаткових платежів.

Також зазначимо, що в умовах війни своєчасна сплата податків, зокрема на нерухомість, є особливо важливою. Одним з найактуальніших питань є звільнення від штрафу за несвоєчасну сплату податку на нерухомість для фізичних осіб, які перебувають на окупованих територіях.

