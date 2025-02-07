Налог на недвижимость для пенсионеров в 2025 году: льготы и правила

Люди рассматривают документы. Фото: Freepik

В 2025 году украинцы будут платить налог на недвижимость за прошлый год. Это обязательный платеж, который касается жилья, площадь которого превышает установленные законом нормы. Однако не все категории граждан обязаны его платить.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, есть ли льготы у пенсионеров от уплаты налога на недвижимое имущество.

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Украинское законодательство определяет категории лиц, которые освобождаются от уплаты налога. Это:

граждане, чье жилье находится на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях;

владельцы недвижимости, которая была полностью разрушена или стала непригодной для проживания из-за военных действий;

многодетные семьи, одинокие матери, воспитывающие детей с инвалидностью или сирот;

участники боевых действий, учебные заведения и религиозные организации.

Таким образом, люди, которые потеряли жилье или относятся к социально незащищенным слоям населения, могут рассчитывать на освобождение от налога.

Имеют ли пенсионеры льготу на налог

Многие ошибочно полагают, что пенсионеры автоматически освобождаются от налога на недвижимость. Однако это не так.

Пенсионеры не имеют общегосударственной льготы на уплату налога. Если их жилье превышает установленные нормы, они обязаны уплатить налог на так называемые "лишние квадраты".

Однако пенсионер может обратиться в местный совет с просьбой о предоставлении индивидуальной льготы. В соответствии с нормами Налогового кодекса, органы местного самоуправления имеют право устанавливать дополнительные льготы для физических лиц на территории своей общины.

Какая площадь недвижимости не облагается налогом

Налог начисляется только на ту часть жилья, которая превышает следующие нормы:

для квартир — 60 кв. м;

для домов — 120 кв. м;

для смешанных типов жилья (квартира + дом) — 180 кв. м.

Если общая площадь вашего жилья меньше этих показателей, налог платить не нужно. Если же она больше — облагается налогом только площадь, превышающая норму.

Какие штрафы за неуплату налога на недвижимость

Налог на недвижимость нужно уплатить в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления. Если платеж не осуществлен вовремя, применяются штрафные санкции:

10% от суммы налога — при просрочке до 30 дней;

20% — если долг не уплачен более 30 дней;

после 60 дней начисляется пеня — 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Напомним, в этом году в Украине вступили в силу значительные изменения в налоговом законодательстве, которые влияют на рынок недвижимости. В частности, повысились налоговые ставки на операции с недвижимостью, изменились правила налогообложения доходов от продажи имущества, а также появились новые требования по дополнительным платежам.

Также отметим, что в условиях войны своевременная уплата налогов, в частности на недвижимость, особенно важна. Одним из самых актуальных вопросов является освобождение от штрафа за несвоевременную уплату налога на недвижимость для физических лиц, находящихся на оккупированных территориях.