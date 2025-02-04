Звільнення від штрафу за податок на нерухомість для фізосіб з окупованих територій

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: unsplash.com

Через війну в Україні питання своєчасної сплати податків, зокрема на нерухомість, є надзвичайно актуальним. Особливо гостро стоїть питання, чи звільняються від штрафу за несвоєчасну сплату податку на нерухомість фізичні особи, які перебувають на окупованих територіях.

Редакція Новини.LIVE дослідила це питання та з'ясувала, чи передбачено звільнення від відповідальності для таких осіб.

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Згідно законодавства, особа з окупованої території може бути звільнена від штрафу за несвоєчасну сплату податку на нерухомість, але важливо вчасно подати заяву та підтвердити неможливість виконання податкового обов’язку. Дотримання цих умов дозволить уникнути фінансових санкцій після закінчення воєнного стану.

Нормативна база

Відповідно до п. 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (ПКУ), платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податків у разі, якщо вони не мали можливості виконати свої обов’язки. Це стосується також податку на нерухомість.

Обов’язок щодо сплати податку залишається, але його можна виконати протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні без штрафних санкцій.

Як підтвердити неможливість своєчасної сплати

Порядок підтвердження неможливості виконання податкових обов'язків встановлений наказом Мінфіну №225 від 29.07.2022. Згідно з цим порядком:

Підстави для звільнення:

Перебування на території, де ведуться бойові дії, або яка окупована.

Неможливість доступу до банківських послуг чи засобів зв’язку.

Документи:

Заява у довільній формі про відсутність можливості виконати податковий обов'язок.

Підтверджуючі документи (наприклад, довідка про окупацію населеного пункту, документи про пошкодження майна тощо).

Строки подання заяви

Якщо можливість подати заяву з'явилась під час дії воєнного стану, зробити це потрібно не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця після відновлення такої можливості.

Якщо можливість з'явилась лише після припинення воєнного стану — подати заяву та документи потрібно у той самий термін.

Якщо не подати заяву вчасно

У разі неподання заяви або відсутності підтверджуючих документів контролюючий орган може прийняти рішення, що фізична особа мала можливість виконати податкові обов’язки вчасно. У такому випадку застосовуються штрафні санкції, передбачені ПКУ.

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