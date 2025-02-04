Освобождение от штрафа за налог на недвижимость для физлиц с оккупированных территорий

Женщина считает на калькуляторе. Фото: unsplash.com

Из-за войны в Украине вопрос своевременной уплаты налогов, в частности на недвижимость, является чрезвычайно актуальным. Особенно остро стоит вопрос, освобождаются ли от штрафа за несвоевременную уплату налога на недвижимость физические лица, находящиеся на оккупированных территориях.

Редакция Новини.LIVE исследовала этот вопрос и выяснила, предусмотрено ли освобождение от ответственности для таких людей.

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Согласно законодательству, физлицо с оккупированной территории может быть освобождено от штрафа за несвоевременную уплату налога на недвижимость, но важно вовремя подать заявление и подтвердить невозможность выполнения налоговой обязанности. Соблюдение этих условий позволит избежать финансовых санкций после окончания военного положения.

Нормативная база

В соответствии с п. 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (НКУ), налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогов в случае, если они не имели возможности выполнить свои обязанности. Это касается также налога на недвижимость.

Обязанность по уплате налога остается, но ее можно выполнить в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине без штрафных санкций.

Как подтвердить невозможность своевременной уплаты

Порядок подтверждения невозможности выполнения налоговых обязанностей установлен приказом Минфина №225 от 29.07.2022. Согласно этому порядку:

Основания для освобождения:

Пребывание на территории, где ведутся боевые действия, или которая оккупирована.

Невозможность доступа к банковским услугам или средствам связи.

Документы:

Заявление в произвольной форме об отсутствии возможности выполнить налоговую обязанность.

Подтверждающие документы (например, справка об оккупации населенного пункта, документы о повреждении имущества и т.д.).

Сроки подачи заявления

Если возможность подать заявление появилась во время действия военного положения, сделать это нужно не позднее 60 календарных дней с первого дня месяца после восстановления такой возможности.

Если возможность появилась только после прекращения военного положения — подать заявление и документы нужно в тот же срок.

Если не подать заявление вовремя

В случае непредставления заявления или отсутствия подтверждающих документов контролирующий орган может принять решение, что физическое лицо имело возможность выполнить налоговые обязательства вовремя. В таком случае применяются штрафные санкции, предусмотренные НКУ.

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