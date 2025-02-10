Закриття ФОП в Україні — ризики для підприємців у 2025 році

Людина рахує податки. Фото: Pexels

Через важку економічну ситуацію в країні та значні зміни у податковому законодавстві, велика кількість підприємців задумались над тим, щоб припинити свою діяльність у 2025 році. Однак, перш ніж закривати ФОП, українцям варто врахувати важливий момент.

Про те, який нюанс варто враховувати ФОПам, які вирішили тимчасово припинити свою діяльність у 2025 році, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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Про що варто знати ФОПам у 2025 році

Фізичні особи-підприємці (ФОП), які припиняють свою діяльність або переходять на загальну систему оподаткування у 2025 році, не зможуть повернутися на спрощену систему оподаткування в тому ж році. Можливість бути на "єдиному податку" надається лише один раз на календарний рік.

За словами експерта, якщо підприємці хочуть відновити свою діяльність у 2025 році, то подати заявку на повернення на спрощену систему можна не раніше ніж 1 січня 2026 року.

При цьому обмеження не стосуються тих ФОПів, які подали заяву про закриття у грудні 2024 року й офіційно закрили або перейшли на загальну систему з 1 січня. У цьому випадку у 2025 році вони знову можуть бути на єдиному податку.

Що потрібно встигнути зробити ФОПам в лютому

Експерт також наголосив, що у лютому у ФОПів є кілька важливих дат для сплати податків або подачі декларацій:

до 10 лютого — подання декларації для ФОП 3 групи за 2024 рік і податковий розрахунок за найманих працівників;

до 19 лютого — сплата єдиного податку 5% ФОП 3 групи за 4-й квартал 2024 року;

до 20 лютого — сплата єдиного податку за лютий: 1 група — 302,80 грн, 2 група — 1 600 грн, а також сплата військового збору для 1-ї та 2 групи — 800 грн.

Підприємцям варто пам'ятати про ці податкові дати, щоб вчасно виконати свої зобов'язання перед державою. Якщо пропустити встановлені терміни, до порушника можуть застосувати штрафні санкції.

Раніше ми писали, що займатися підприємництвом непросто, адже це потребує глибокого знання законодавства та суворого дотримання різноманітних правил. Багато фізичних осіб-підприємців через недбалість чи відсутність знань припускаються типових помилок, що можуть призвести до податкових перевірок, штрафних санкцій та інших неприємних наслідків.

Також ми розповідали, що використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) є обов'язковим для більшості ФОП. Якщо підприємець не встановить такий пристрій, хоча за законом зобов'язаний це зробити, йому загрожує штраф. Проте є певні категорії бізнесменів, яких цей обов'язок не стосується.