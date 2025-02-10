Закрытие ФЛП в Украине — риски для предпринимателей в 2025 году

Человек считает налоги. Фото: Pexels

Из-за тяжелой экономической ситуации в стране и значительных изменений в налоговом законодательстве, большое количество предпринимателей задумались над тем, чтобы прекратить свою деятельность в 2025 году. Однако, прежде чем закрывать ФЛП, украинцам следует учесть важный момент.

О том, какой нюанс стоит учитывать ФЛП, которые решили временно прекратить свою деятельность в 2025 году, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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О чем стоит знать ФЛП в 2025 году

Физические лица-предприниматели (ФЛП), которые прекращают свою деятельность или переходят на общую систему налогообложения в 2025 году, не смогут вернуться на упрощенную систему налогообложения в том же году. Возможность быть на "едином налоге" предоставляется только один раз в календарный год.

По словам эксперта, если предприниматели хотят возобновить свою деятельность в 2025 году, то подать заявку на возвращение на упрощенную систему можно не ранее чем 1 января 2026 года.

При этом ограничения не касаются тех ФЛП, которые подали заявление о закрытии в декабре 2024 года и официально закрыли или перешли на общую систему с 1 января. В этом случае в 2025 году они снова могут быть на едином налоге.

Что нужно успеть сделать ФЛП в феврале

Эксперт также отметил, что в феврале у ФЛП есть несколько важных дат для уплаты налогов или подачи деклараций:

до 10 февраля — подача декларации для ФЛП 3 группы за 2024 год и налоговый расчет за наемных работников;

до 19 февраля — уплата единого налога 5% ФЛП 3 группы за 4-й квартал 2024 года;

до 20 февраля — уплата единого налога за февраль: 1 группа — 302,80 грн, 2 группа — 1 600 грн, а также уплата военного сбора для 1-й и 2 группы — 800 грн.

Предпринимателям стоит помнить об этих налоговых датах, чтобы вовремя выполнить свои обязательства перед государством. Если пропустить установленные сроки, к нарушителю могут применить штрафные санкции.

Ранее мы писали, что заниматься предпринимательством непросто, ведь это требует глубокого знания законодательства и строгого соблюдения различных правил. Многие физические лица-предприниматели по небрежности или отсутствию знаний допускают типичные ошибки, которые могут привести к налоговым проверкам, штрафным санкциям и другим неприятным последствиям.

Также мы рассказывали, что использование регистратора расчетных операций (РРО) является обязательным для большинства ФЛП. Если предприниматель не установит такое устройство, хотя по закону обязан это сделать, ему грозит штраф. Однако есть определенные категории бизнесменов, которых эта обязанность не касается.