ФЛП и налог на недвижимость: нужно ли платить за нежилое помещение

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Рexels

Налоги — один из важнейших аспектов ведения бизнеса в Украине. Одним из часто обсуждаемых вопросов среди предпринимателей является налогообложение недвижимости, если ее владельцем является физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Налоговая служба в Одесской области разъясняет, должен ли ФЛП платить налог на недвижимость за коммерческое помещение.

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Кто является плательщиком налога на недвижимость

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), плательщиками налога на недвижимое имущество являются как физические, так и юридические лица, в том числе и нерезиденты, владеющие объектами жилой или нежилой недвижимости.

Ключевые положения законодательства:

Статья 266 НКУ определяет, что налог уплачивают все владельцы недвижимого имущества, независимо от того, являются ли они предпринимателями.

Объектом налогообложения является как жилая, так и нежилая недвижимость, включая ее доли.

Базой налогообложения является общая площадь недвижимости.

Итак, закон четко устанавливает, что физическое лицо — собственник недвижимости является плательщиком налога независимо от его статуса как предпринимателя.

ФЛП как владелец нежилого помещения: есть ли налог

Согласно Гражданскому кодексу Украины (ГКУ), собственник имеет право использовать свое имущество для осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных законом.

Это означает, что ФЛП может владеть коммерческой недвижимостью и применять ее в бизнес-деятельности.

Однако в Налоговом кодексе нет отдельного определения налогоплательщика, такого как "ФЛП". Поэтому владелец нежилого помещения — даже если он зарегистрирован как предприниматель — платит налог по правилам для физических лиц, а не для юридических лиц или бизнес-структур.

Как рассчитывается налог

Ставка налога на недвижимость устанавливается местными органами власти и зависит от:

типа недвижимости (жилая или нежилая);

общей площади помещения;

решения местного совета (до 1,5% от минимальной зарплаты за 1 кв. м).

ФЛП платит налог на имущество как физическое лицо на основе общей площади помещения.

Важные детали

Если нежилое помещение принадлежит юридическому лицу, налогообложение происходит по другим правилам.

Налог на недвижимость не зависит от того, используется ли помещение для бизнеса или сдается в аренду.

Налоговые льготы возможны только в отдельных случаях, определенных местными органами власти.

Физическое лицо-предприниматель, владеющий нежилым помещением, является плательщиком налога на недвижимость и платит его по общим правилам для физических лиц. Это означает, что статус ФЛП не освобождает владельца от обязанности уплачивать налог на коммерческую недвижимость. Владельцу нежилого помещения важно учитывать местные ставки и своевременно платить налог, чтобы избежать штрафных санкций.

Ранее мы рассказывали, какой нюанс стоит учитывать ФЛП, которые решили временно прекратить свою деятельность в 2025 году. Ведь из-за сложной экономической ситуации и изменений в налоговом законодательстве многие ФЛП рассматривают возможность временного прекращения своей деятельности в 2025 году.

Также напомним, что владельцы недвижимости, пострадавшей от войны, могут получить налоговые льготы. Государство Украина ввело механизм освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.