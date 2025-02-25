Новая форма фискального чека с 1 марта – что изменится и чего бояться ФЛП

Смартфон и POS-терминал. Фото: NovaPay/Facebook

Многие физические лица-предприниматели обязаны установить РРО — регистратор расчетных операций. Если они продают товары и предоставляют услуги, принимая оплату, то должны выдавать фискальные чеки с помощью POS-терминала. Но с 1 марта 2025 года форма чека изменится.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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Штрафы за неправильный чек

Новая форма фискального чека вступит в силу с первого дня весны. Однако нововведение повлечет больше мороки для разработчиков РРО и обслуживающих компаний, чем самих предпринимателей, поскольку они должны привести расчетный документ в соответствие законодательству.

В то же время, отметил эксперт, штрафовать за использование недействительной формы будут как раз ФЛП, а не разработчиков POS-терминалов. Если с 1 марта выдавать клиентам чеки по старой форме, то контролирующий орган оштрафует на 100% суммы, указанной в документе.

Больше всего повезло представителям бизнеса, которые работают через программный РРО. На компьютере обновление произойдет автоматически и дополнительных действий делать не придется. А мобильное приложение нужно обновить в онлайн-маркете, чтобы изменения загрузились.

Что изменится с 1 марта 2025

Плательщикам единого налога надо знать о таких нововведениях в форме фискального чека:

появится поле "Сдача", где будет отображаться сумма остатка при оплате наличными;

появится поле "Средства оплаты";

поля "Кассир" и "Держатель ЭПС" для подписей теперь не указываются;

QR-код должен содержать поисковый запрос на страницу просмотра чека на сайте Государственной налоговой службы;

фискальный номер чека должен указываться в формате: ЧЕК № {ФН}.

Что касается новых полей, то налоговики должны дать детальные разъяснения. По словам Михаила Смоковича, поле "Форма оплаты" будет ограничено четким форматом. Например, при расчете банковской краткой там указывается "Безналичная", а в "Средствах оплаты" — "Электронное платежное средство".

Выбрав форму "Другое", надо вписать в поле "Средства оплаты":

"подарочный сертификат";

"талон";

"жетон";

"электронные деньги <название>";

"цифровые деньги <название>";

"криптовалюта <название>";

"<другой тип актива> <название актива>".

Плюс в чеке необходимо указывать данные электронного платежного средства, если оно соединено с РРО/ПРРО с помощью каких-либо средств связи. В отдельном меню придется вручную прописывать реквизиты, код авторизации, RRN, номер чека, имя владельца, название банка и пр.

Напомним, в зависимости от выбранной группы единого налога ФЛП имеют разрешенный перечень видов деятельности. Если не соблюдать требования законодательства, то грозят немалые штрафы и принудительный перевод на общую систему налогообложения.

Также мы писали, что предприниматели имеют право совмещать хозяйственную деятельность с официальной работой. Закон не запрещает ФЛП вести бизнес и одновременно получать зарплату от работодателя. Такая форма занятости даже обеспечивает льготой по единому социальному взносу.