Новая форма фискального чека — какие реквизиты с 1 марта и штраф за нарушение

POS-терминал. Фото: Pexels

Все предприниматели, которые выдают клиентам фискальные чеки, с 1 марта должны использовать новую форму расчетного документа. Министерство финансов утвердило реквизиты, которые обязательно должны быть в чеке. За выдачу старой формы ФЛП могут оштрафовать на значительные суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать об изменениях в фискальных чеках с 1 марта 2025 года.

Читайте также:

Обязательные реквизиты в чеке

Согласно приказу Минфина от 21.01.2016 №13 (в редакции от 22.11.2024 №601), бизнес должен был адаптироваться к реализации требований. Ведь предпринимателям продлили переходный период до 1 марта, отсрочив введение новой формы расчетного документа на 2 месяца. Этого времени должно было хватить, чтобы субъекты хозяйствования настроили работу РРО.

Форма фискального кассового чека на товары (услуги) приведена в приложении 1 к Положению №13. Отныне там необходимо указывать такие реквизиты:

название субъекта хозяйствования (строка 1);

наименование хозяйственной единицы (строка 2);

адрес хозяйственной единицы (строка 3);

для СХ, зарегистрированных как плательщики НДС, — индивидуальный налоговый номер плательщика НДС (строка 4);

для не плательщиков НДС — налоговый номер или серию/номер паспорта (строка 5);

количество, стоимость единицы измерения приобретенного товара (строка 6);

код товарной подкатегории (строка 7);

цифровое значение штрихового кода товара (строка 8);

цифровое значение штрихового кода марки акцизного налога (серия и номер) на алкогольные напитки (строка 9);

вес единицы табачного изделия и количество в единице товара (пачке), крепость алкогольных напитков и объем бутылки (строка 10);

название товара, стоимость, буквенное обозначение ставки НДС (строка 11);

идентификатор эквайера (строка 12);

идентификатор платежного устройства (строка 13);

сумму комиссионного вознаграждения эквайера (строка 14);

вид операции (строка 15);

реквизиты электронного платежного средства в формате, разрешенном правилами безопасности эмитента или платежной системы (строка 16);

надпись "ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА", в частности наименование, код авторизации и/или код транзакции в платежной системе (строка 17);

обозначение формы оплаты ("ГОТІВКА", "БЕЗГОТІВКОВА", "ІНШЕ"), сумму денег и валюту (строка 18);

средства оплаты (вид платежного инструмента, талон, жетон и др.) (строка 19);

общую стоимость приобретенных товаров (строка 20);

для плательщиков НДС — буквенное обозначение ставки НДС, размер в процентах, общую сумму НДС по всем указанным в чеке товарам (строка 21);

для СХ розничной торговли, которые продают подакцизные товары и зарегистрированы плательщиками акцизного налога, — буквенное обозначение, размер ставки, общую сумму налога по всем товарам (строка 22);

округление (строка 23);

валюту к уплате (строка 24);

сдачу (в случае наличной оплаты) (строка 25);

фискальный номер чека (строка 26);

дату (день, месяц, год) и время (час, минута, секунда) проведения расчетной операции (строка 27);

реквизиты паспортного документа покупателя (строка 28);

QR-код, содержащий поисковый запрос в Систему учета данных регистраторов расчетных операций (строка 29);

код аутентификации сообщения чека (строка 30);

отметку о режиме работы (офлайн/онлайн), в котором создан фискальный чек программным РРО (строка 31);

контрольное число, сформированное в режиме офлайн (строка 32);

заводской номер РРО (строка 33);

фискальный номер РРО (строка 34);

надпись "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" и графическое изображение наименования/логотипа производителя (строка 35).

Новая форма фискального чека. Фото: скриншот

Новая форма фискального чека. Фото: скриншот

Новая форма фискального чека. Фото: скриншот

Новая форма фискального чека. Фото: скриншот

Новая форма фискального чека. Фото: скриншот

Новая форма фискального чека. Фото: скриншот 1 / 6

Что изменилось с 1 марта

Среди весомых нововведений в форме фискального чека — появилось поле "Решта", где будут отображать сумму остатка при оплате наличными. Также отказались от строк "Касир" и "Держатель ЕПЗ". QR-кодов с поисковыми запросами на страницу просмотра чека раньше не было. А перед номером надо обязательно прописать слово "Чек", чтобы облегчить поиск для покупателей.

Еще одно важное изменение — появление строки "Засоби оплати". Там указывают актив, который использовали в операции, например, подарочный сертификат, талон, жетон, бонусы, электронный денежный заменитель, криптовалюту и тому подобное. Эти данные заполняют, если в строке "Форма оплати" выбрать "Інше" (вместо "Готівка" или "Безготівкова").

Налоговый консультант Михаил Смокович показал в собственном Telegram-канале, какие поля интегрировал программный РРО Checkbox.

Способы оплаты в ПРРО Checkbox. Фото: скриншот

Что важно, предприниматели на едином налоге не могут выбирать средством оплаты подарочный сертификат, электронный денежный заменитель или игровой заменитель гривны. Такие активы запрещены для использования ФЛП упрощенной системы.

Кстати, за выдачу чеков старой формы с 1 марта 2025 года бизнес могут оштрафовать. Размер — 100% суммы, указанной в расчетном документе.

Напомним, предприниматели обязаны подать форму 20-ОПП, если имеют в собственности объект налогообложения (или арендуют его). Речь идет о недвижимости, транспортном средстве и т.д. За непредставление документа придется уплатить штрафную санкцию.

Также мы писали, какие налоги должны заплатить ФЛП в марте 2025 года. Ставки остались неизменными, поэтому придется найти деньги на оплату военного сбора, единого социального взноса и единого налога.