Налоги и декларации в марте 2025 — что ждет всех ФЛП в этом месяце

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны заплатить налоги в марте, а также подать декларации в контролирующий орган. Если не успеть до конечного срока, придется заплатить штрафную санкцию и пеню. Чтобы не натолкнуться на финансовые проблемы, важно следить за датами, составив налоговый календарь.

Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы.

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Последний день уплаты налогов

До 11 марта 2025 года ФЛП 1 и 2 группы должны заплатить единый налог по результатам поданных деклараций за 2024 год. Нерезидентам, которые поставляют физическим лицам электронные услуги, нужно внести налог на добавленную стоимость за IV квартал. Также это последний день уплаты налога на прибыль предприятий за 2024 год.

До 20 марта надо покрыть:

авансовый взнос по военному сбору за март плательщиками 1, 2 и 4 групп;

авансовый взнос по единому налогу за март ФЛП 1 и 2 групп;

единый социальный взнос работодателями за наемных сотрудников за февраль, кроме горных предприятий (они платят до 28 марта);

авансовый взнос по налогу на доходы физических лиц за каждое место розничной торговли горючим за март предпринимателями на общей системе налогообложения;

авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий за каждое место розничной торговли горючим за март.

До конца месяца, то есть 31 марта, необходимо уплатить акцизный налог за февраль, военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода, земельный налог и/или арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности (кроме граждан) за февраль, а также НДС.

Плюс надо выплатить НДФЛ с общей суммы доходов в виде процентов, начисленных за февраль на суммы банковских (депозитных) или текущих счетов, сберегательных сертификатов и т.п. До 31 марта пунктам обмена иностранных валют стоит покрыть налог на прибыль предприятий за март.

Нельзя забывать о ренте за февраль. Обязательные платежи включают плату за пользование недрами при добыче углеводородного сырья, за пользование радиочастотным ресурсом Украины, за транспортировку нефти и нефтепродуктов, за транзит аммиака по трубопроводам.

Последний день подачи отчетности

Декларацию за февраль об объемах производства и оборота спирта, дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, необходимо подать до 10 марта (по форме № 1-ВП).

Обратиться относительно перехода на упрощенную систему налогообложения или другую группу единого налога со 2 квартала можно до 17 марта. Тогда же наступит предельный срок для представления отчета об использовании книг учета расчетных операций (форма № ЗВР-1) за февраль и справки об использованных расчетных книжках.

До 20 марта ФЛП должны подать декларацию по:

акцизному налогу за февраль;

налогу на добавленную стоимость за февраль;

ренте с расчетом платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, за пользование недрами при добыче углеводородного сырья, за транспортировку нефти и нефтепродуктов, за транзит аммиака по трубопроводам;

плате за землю (кроме граждан) за февраль, если не подали отчетность за 2025 год.

Наконец, до 21 марта необходимо подать заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения со 2 квартала. Иначе придется ждать еще три месяца, пока появится возможность для изменений.

Напомним, с 1 марта форма фискальных чеков изменилась. Отныне необходимо выдавать потребителям новые расчетные документы, иначе грозят немалые штрафы.

Также мы писали, что украинцы за границей должны платить налоги с доходов по общим правилам. Но существует возможность избежать двойного налогообложения.