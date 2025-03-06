Налоговые льготы для ФЛП — кто может не платить в марте 2025

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинское законодательство предусматривает налоговые льготы для физических лиц-предпринимателей, пенсионеров, наемных сотрудников, лиц с инвалидностью и других категорий граждан. Но необходимо соответствовать определенным критериям, чтобы иметь право воспользоваться привилегией.

Об этом говорится на информационном портале 7eminar.

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Льготы во время болезни и отпуска

В некоторых случаях ФЛП освобождают от уплаты единого налога, военного сбора и единого социального взноса. Финансовую привилегию получают предприниматели на упрощенной системе (1-2 группа), которые не имеют наемных сотрудников и не ведут деятельность в течение календарного месяца. Льгота наступает в период:

ежегодного отпуска;

болезни, которая длится 30 и более календарных дней.

Важно подтвердить наступление ежегодного отпуска и временной потери трудоспособности документами. Их подают в контролирующий орган вместе с заявлением в произвольной форме.

Освобождение на временно оккупированных территориях

ФЛП 1 и 2 группы могут не платить ЕН и ВС, если их налоговый адрес зарегистрирован на территориях активных боевых действий или временной оккупации. Это касается предпринимателей, которые уже находились на таких территориях до начала боев/оккупации. То есть новосозданный бизнес не может рассчитывать на льготы.

Финансовая привилегия распространяется на период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия или оккупация, до последнего числа месяца, в котором произошло освобождение территории от захватчиков или завершились активные военные действия. За это время разрешается не подавать отчетность, а штрафы и пеню налоговая не начисляет.

Важно уточнить, что главным критерием для назначения льготы является именно налоговый адрес, а не место фактического ведения деятельности. Входит ли ваша зона регистрации в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, можно проверить по ссылке.

Льготы для мобилизованных ФЛП

Многих предпринимателей мобилизовали, поэтому они не способны вести деятельность и выполнять налоговые обязательства. Однако ФЛП освободили от необходимости начислить, уплачивать и подавать декларации по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому налогу. Наличие наемных работников не влияет на льготу.

Такая привилегия действует в течение всего срока военной службы предпринимателя. Но фактически ее получить можно только после демобилизации. Нужно в течение 10 дней после увольнения со службы подать в контролирующий орган:

заявление о применении льготы;

копию военного билета или другого документа с информацией о мобилизации.

Если после демобилизации ФЛП находится на лечении/реабилитации, заявление надо подать в течение 10 дней после выписки из медицинского учреждения.

Кому еще доступны налоговые льготы

Единый социальный взнос могут не платить ФЛП за себя, если они одновременно официально работают — по трудовому договору или контракту. Тогда ЕСВ покрывает работодатель за наемного сотрудника. Так же взносы не нужно делать пенсионерам (по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет) и лицам с инвалидностью любой группы.

Единый налог и военный сбор не платят ФЛП 3 группы в случае отсутствия дохода в течение отчетного периода. Ведь ставки не фиксированные, а зависят от размера заработка (5% ЕН и 1% ВС). Зато для представителей 1 и 2 групп подобной льготы нет, ведь их суммы налога рассчитывают от прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной зарплаты.

Напомним, ФЛП должны вовремя платить налоги и подавать декларации, иначе грозят немалые штрафные санкции. Чтобы не забыть о предельных сроках, желательно пользоваться налоговым календарем.

Также мы писали, что украинцы за границей должны платить налоги с доходов по общим правилам. Но существует способ избежать двойного налогообложения.