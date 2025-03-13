Военный сбор и ЕСВ в 2025 году — какие изменения хотят ввести

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

В Украине предложили вернуть для ФЛП военную льготу, отмененную с 1 января 2025 года. Речь идет о добровольной уплате единого социального взноса (ЕСВ). Зато перекрыть бюджетные поступления можно путем установления военного сбора на определенные суммы денежного обеспечения, в частности пенсий.

Об этом говорится в законопроекте, который зарегистрировали на сайте Верховной Рады Украины.

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С марта 2022 года по конец 2024-го физические лица-предприниматели имели право по своему усмотрению решать, что делать с ЕСВ. Военная льгота предусматривала добровольную уплату в течение особого периода и еще 12 месяцев после его завершения. Однако с 1 января 2025 года обязанность делать взносы вернули для всех ФЛП.

Народные депутаты предложили вернуть временный добровольный принцип для плательщиков единого налога, которые делают регулярные взносы в Пенсионный фонд "за себя". В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на "поощрение их самозанятости и социальной адаптации, в том числе внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые возвращаются из-за границы".

Конечно, возвращение льготы означает отсутствие поступлений в бюджет. Поэтому законопроект содержит норму об установлении военного сбора на суммы пенсий и других выплат, превышающих 10 прожиточных минимумов в месяц (23 760 грн по состоянию на 2025 год). Это касается и бывших судей, которые получают пожизненное денежное содержание в крупных размерах.

Предполагается, что принятие инициативы поможет:

поддержать плательщиков единого налога, а это повлечет за собой уменьшение (экономию) государственных расходов на пособие по безработице;

увеличить численность ФЛП вопреки тенденции сокращения, что статистически наблюдается в 2025 году вследствие новых налоговых обязательств;

увеличить доходы Пенсионного фонда благодаря приостановлению размера максимальной величины базы начисления ЕСВ в течение действия военного положения;

увеличить доходы Государственного бюджета за счет расширения базы налогообложения военным сбором пенсий (пожизненного денежного содержания) на сумму превышения максимального размера.

Плюс ожидается уменьшение количества случаев, когда ФЛП умышленно накапливали долги по единому социальному взносу, надеясь на будущее списание после завершения войны.

Законопроект предоставили для ознакомления только 13 марта, поэтому до момента рассмотрения в парламенте еще далеко. Если за предложение проголосуют, то закон вступит в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его официального обнародования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в марте 2025 года физические лица-предприниматели должны вовремя заплатить налоги и отправить декларации в контролирующий орган. За отсутствие оплаты и отчетности грозят немалые штрафные санкции. Так что желательно пользоваться налоговым календарем.

Также мы писали, что не все украинцы обязаны платить налоги. Некоторые категории граждан имеют льготы по единому налогу, военному сбору и единому социальному взносу. Это распространяется и на подачу деклараций.