Не все ФЛП должны платить ЕСВ — кто может сохранить деньги в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Военную льготу по уплате единого социального взноса отменили в 2025 году. То есть добровольное пополнение бюджета для начисления страхового стажа физическим лицам-предпринимателям больше не действительно. Однако некоторых ФЛП нововведение не коснулось, поскольку все довоенные льготы остались актуальными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может вообще не платить ЕСВ в 2025 году.

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Кто освобожден от ЕСВ

Государственный бюджет на 2025 год предусматривает прекращение действия п. 9-19 разд. VIII закона от 08.07.2010 №2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". ФЛП на едином налоге потеряли возможность по собственному желанию уплачивать ЕСВ за себя.

Однако норма п. 2 ч. 1 ст. 7 этого же закона продолжает действовать в 2025 году. Она позволяет предпринимателям на общей системе налогообложения, которые не имели дохода (прибыли) в отчетном периоде или в отдельном месяце, самостоятельно определить базу начисления ЕСВ. То есть ФЛП имеет право заплатить взнос в размере не меньше минимального.

Но ключевая фраза "имеет право", следовательно, не обязан. В случае отсутствия дохода не нужно платить ЕСВ, однако стоит помнить, что страховые взносы увеличивают стаж, который используется при исчислении пенсионного обеспечения и некоторых социальных выплат.

Кто еще может не платить ЕСВ

Перечень ситуаций, когда плательщик освобожден от единого социального взноса, не ограничивается только пребыванием на общей системе налогообложения. Другие основания не платить ЕСВ включают:

ФЛП официально трудоустроен и за него взносы делает руководитель;

ФЛП получает пенсию по возрасту или по выслуге лет;

ФЛП является лицом с инвалидностью;

ФЛП мобилизовали в ряды ВСУ.

Плюс норма распространяется на лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, состоят на учёте как ФЛП и работают по одному виду деятельности одновременно как указанные лица. Они освобождаются от уплаты ЕСВ за себя.

Напомним, из-за некоторых ошибок контролирующий орган может аннулировать государственную регистрацию единого налога. Это происходит в случае налогового долга, превышения годового лимита дохода, найма большего количества сотрудников, чем разрешено.

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