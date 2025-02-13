Мирні переговори підштовхнули українські акції вгору

Жінка вивчає графіки. Фото: Freepik

Акції українських компаній демонструють стрімке зростання після повідомлень про початок американським президентом Дональдом Трампом переговорів про мир з лідером України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 13лютого найбільший стрибок зафіксовано у вартості цінних паперів Ferrexpo та МХП, які на Лондонській фондовій біржі додали 18,06% та 13,29% відповідно.

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Зростання українських компаній на Варшавській біржі

Оптимістичні настрої охопили й Варшавську фондову біржу, де котируються українські компанії:

Milkiland — +12,11%;

Coal Energy — +6,79% (незважаючи на зупинені шахти через війну);

"Астарта" — +5,36% (найбільший виробник цукру в Україні);

"Агротон" та "ІМК" — +4,56% та +3,72% відповідно (мають землі поблизу фронтових територій);

KSG-Agro — +4,85%.

Окрім цього, на 7,91% подорожчали акції "Кернел" — одного з найбільших українських виробників олії. Попри те, що вони не входять до складу українського індексу через обмежену кількість акцій у вільному обігу, їхня динаміка також відображає загальний тренд позитивних змін на ринку.

Оптимізм інвесторів — запорука відновлення

Цей оптимістичний тренд свідчить про те, що інвестори вірять у можливість мирного вирішення конфлікту та відновлення економічної стабільності в Україні. Новини про початок переговорів розглядається як позитивний сигнал, який може сприяти відновленню бізнесу та залученню інвестицій.

Потенційні ризики

Аналітики застерігають: попри теперішній сплеск, подальша динаміка залежатиме від реального прогресу переговорів. Якщо діалог між сторонами буде конструктивним і призведе до конкретних домовленостей, українські акції можуть продовжити зростання.

Водночас будь-яке загострення ситуації може знову обвалити ринок.

Як повідомлялось, увечері 12 лютого Трамп підтвердив, що спілкувався з Путіним. Під час розмови вони обговорили війну в Україні.

Російський агресор запросив американського президента відвідати Москву. Телефонний діалог між ними тривав півтори години.