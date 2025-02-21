Курс доллара в конце февраля – что будет с валютой в последнюю неделю зимы

Вывеска обменника валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Глядя на торможение девальвации гривны, возникает мысль о хорошем времени для обмена долларов. Пока не начался обратный процесс, украинцы могут купить американскую валюту дешевле. А когда вернется восходящий тренд, они заработают на разнице курсовых показателей. Но возникает вопрос, чего ждать от ситуации на валютном рынке в краткосрочной перспективе.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Чего ждать от курса в конце февраля

Середина января 2025 года стала пиком для официального курса гривны к доллару — НБУ рассчитал показатель на уровне 42,28 грн/долл. На наличном рынке ситуация была не лучше — более 43 грн/долл. в продаже и покупке. Но с тех пор вектор кардинально изменился. Почти месяц официальный курс не пересекает психологическую отметку и находится ниже 42 грн/долл.

По мнению эксперта, происходит не долгожданное укрепление гривны, а временное торможение девальвации. Причины этому разные: как внутренние, так и внешние.

"Сейчас импортерам не нужна иностранная валюта. Февраль — это период минимального спроса. На наличном рынке ситуация аналогичная, потому что в конце зимы люди не ездят на отдых, не делают какие-то крупные платежи. Поэтому удешевление доллара — явление абсолютно нормальное", — констатировал Плотников.

Экономист видит продолжение торможения девальвации гривны до конца февраля 2025 года. Национальный банк не планирует в ближайшее время каких-то радикальных действий и решений относительно валюты, поэтому украинцы на следующей неделе смогут покупать и продавать доллары в среднем по 41,70-41,90 грн.

Повлияет ли риторика Трампа на курс доллара

Президент США Дональд Трамп озвучил немало тезисов, которые вызвали возмущение как наших граждан, так и мирового сообщества. Возникает вопрос, может ли его негативная риторика в сторону Украины спровоцировать валютный рынок. Алексей Плотников считает, что прямой корреляции между курсовыми показателями и высказываниями Трампа нет:

"Это повлияло, например, на котировки украинских акций на варшавские биржи. Они снизились на 8%. Это повлияло на спрос на украинские облигации внутреннего государственного займа. Он был самый низкий на днях с начала полномасштабной войны. Но, если смотреть на соотношение гривны и доллара, то прямая корреляция отсутствует".

Другими словами, риторика президента США не связана с формированием курсовых значений. Ведь отношение к американской валюте более фундаментальное, с ней традиционно работают сильнейшие страны мира, это также первая иностранная валюта в Украине. Так что волнения относительно потенциальных сдвигов на фоне геополитических дискуссий напрасны.

Напомним, президент США Дональд Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Но его решения и высказывания не способны повлиять на валютный рынок и пошатнуть курс доллара.

Также мы писали, что финансовые аналитики ухудшили оценку курсовых показателей на следующие 12 месяцев. Их прогноз остановился на уровне 45,19 грн/долл. в январе 2025 года, хотя в декабре эксперты озвучивали уровень 44,83 грн/долл.