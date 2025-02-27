Валютный рынок в Украине – к какому курсу доллар больше не вернется

Обменник валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны в Украине доллар подорожал на 31,46%. 23 февраля 2022 года американская валюта стоила 28,98 грн/долл., а по состоянию на середину января 2025-го зафиксировался рекордный уровень 42,28 грн/долл. Возникает вопрос, сможет ли когда-то доллар вернуться к прежним показателям.

Об этом рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

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До октября 2023 года валюта стоила 36,6 грн/долл. Национальный банк ввел фиксированный курс, чтобы сохранить стабильность на валютном рынке и избежать резкой девальвации гривны. Со временем потребность в сдерживании отпала, поэтому регулятор перешел к политике "управляемой гибкости". Как результат — доллар подорожал на 5,68 грн.

Динамика официального курса гривны по отношению к доллару в Украине. Фото: скриншот/НБУ

Судя по динамике, ждать улучшения ситуации не стоит. По словам Алексея Плотникова, нет оснований считать, что национальная валюта прекратит девальвировать в краткосрочной перспективе. Гривна может укрепиться на фоне завершения боевых действий, но резкого удешевления не произойдет.

Это невыгодно ни государственному бюджету, ни населению, которое покупало доллары дороже. Люди потеряют свои сбережения, если не успеют продать валюту до падения курсовых показателей.

"Гривна будет девальвировать, хоть и медленно, она продолжит дешеветь по отношению к доллару. Вопрос в том, как это произойдет — в ускоренном темпе или заторможено. Это зависит от совокупности внутренних и внешних факторов, в частности от сохранения финансовой поддержки западными партнерам Украины", — отметил эксперт.

Иными словами, доллар уже не вернется к довоенным показателям. Украинцы не смогут покупать американские купюры за 20 или 30 грн, и неважно, как завершится полномасштабное вторжение России. Нацбанк дал понять, что будет планомерно ослаблять гривну, пока курс не достигнет уровня, заложенного в госбюджете (45 грн/долл.).

В теории, добавил Плотников, правительство может провести денежную реформу, но это вопрос очень долгосрочной перспективы. Тогда показатели сойдутся с теми, что были три года назад и больше. Но в украинских реалиях возврат низкого курса невозможен.

С каждым годом, пока продолжается война, доллар будет расти в цене. А когда боевые действия прекратятся, курс могут заморозить для стабилизации гривны. Спрогнозировать, до каких высот валюта успеет подорожать, невозможно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в течение года существуют периоды, когда курс доллара может резко подняться. Это зависит от спроса на валютном рынке. Он традиционно усиливается, когда импортеры закупают топливо, а граждане выезжают за границу на отдых. Обычно доллар дорожает летом и в начале осени.

Также мы писали, что за три года полномасштабной войны в Украине курс доллара поднялся с показателя 28,98 грн/долл. до 42,28 грн/долл. Валютный рынок пережил небывалые сдвиги, но выстоял, хоть и произошла девальвация гривны.