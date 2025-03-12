Природний замінник Оземпік — вчені знайшли природну молекулу, яка здатна сприяти схудненню без побічних ефектів

Науковець у лабораторії. Ілюстративне фото: Stanford Medicine

Вчені Стенфордського університету (США) виявили природну молекулу, яка здатна зменшувати апетит і сприяти схудненню, подібно до препарату Оземпік. Побічних ефектів не очікується.

Про це йдеться на сайті Stanford Medicine.

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Що відомо про дослідження

Дослідження за допомогою штучного інтелекту допомогло ідентифікувати пептид BRP, що вибірково впливає на нейрони гіпоталамуса — зони мозку, відповідальної за регуляцію апетиту і метаболізм. На відміну від семаглутиду, який діє на різні рецептори в організмі, BRP працює точково, не спричиняючи небажаних реакцій.

Експерименти на лабораторних тваринах — мишах і міні-свинях — показали, що пептид значно знижує споживання їжі та сприяє втраті ваги переважно за рахунок жирових запасів, не впливаючи на м’язову масу або загальний стан здоров’я.

Важливу роль у відкритті відіграв алгоритм Peptide Predictor, який проаналізував тисячі біологічно активних сполук і визначив BRP як найбільш перспективний. Подальші лабораторні випробування підтвердили його здатність впливати на нейрони та поведінкові реакції.

Науковці розглядають BRP як потенційний прорив у лікуванні ожиріння. Найближчим часом вони планують розпочати клінічні випробування на людях. Доцент кафедри патології Катрін Свенссон зазначає, що цей підхід може відкрити шлях до нових безпечних методів контролю ваги.

Про Stanford Medicine

Stanford Medicine — це інтегрована академічна система охорони здоров’я в США, що включає Стенфордську медичну школу та системи надання медичної допомоги дорослим і дітям. Разом вони використовують весь потенціал біомедицини шляхом спільних досліджень, навчання та клінічного догляду за пацієнтами.

Що таке Оземпік

Оземпік (Ozempic) — це препарат, який використовують для лікування цукрового діабету 2 типу та зниження ваги. Він допомагає контролювати рівень цукру в крові, зменшує апетит і сприяє схудненню. Препарат імітує дію природного гормону, що регулює відчуття голоду та рівень глюкози.

Оземпік вводиться ін’єкційно раз на тиждень під шкіру, зазвичай у живіт або стегно. Серед можливих побічних ефектів — нудота, проблеми зі шлунком, головний біль. У рідкісних випадках можливі серйозніші реакції, тому препарат слід приймати лише за призначенням лікаря. Препарат не підходить для тих, хто має певні гормональні розлади або вагітним.

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