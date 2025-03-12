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Ученые из США открыли природный заменитель Оземпик — что известно

12 марта 2025 12:52
Андрей Плахонин - Редактор
Природный заменитель Оземпик — ученые нашли природную молекулу, которая способна способствовать похудению без побочных эффектов
Ученый в лаборатории. Иллюстративное фото: Stanford Medicine
Андрей Плахонин - Редактор

Ученые Стэнфордского университета (США) обнаружили природную молекулу, которая способна уменьшать аппетит и способствовать похудению, подобно препарату Оземпик. Побочных эффектов не ожидается.

Об этом говорится на сайте Stanford Medicine.

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Что известно об исследовании

Исследование с помощью искусственного интеллекта помогло идентифицировать пептид BRP, избирательно влияющий на нейроны гипоталамуса — зоны мозга, ответственной за регуляцию аппетита и метаболизм. В отличие от семаглутида, который действует на различные рецепторы в организме, BRP работает точечно, не вызывая нежелательных реакций.

Эксперименты на лабораторных животных — мышах и мини-свиньях — показали, что пептид значительно снижает потребление пищи и способствует потере веса преимущественно за счет жировых запасов, не влияя на мышечную массу или общее состояние здоровья.

Важную роль в открытии сыграл алгоритм Peptide Predictor, который проанализировал тысячи биологически активных соединений и определил BRP как наиболее перспективный. Дальнейшие лабораторные испытания подтвердили его способность влиять на нейроны и поведенческие реакции.

Ученые рассматривают BRP как потенциальный прорыв в лечении ожирения. В ближайшее время они планируют начать клинические испытания на людях. Доцент кафедры патологии Катрин Свенссон отмечает, что этот подход может открыть путь к новым безопасным методам контроля веса.

О Stanford Medicine

Stanford Medicine — это интегрированная академическая система здравоохранения в США, включающая Стэнфордскую медицинскую школу и системы оказания медицинской помощи взрослым и детям. Вместе они используют весь потенциал биомедицины путем совместных исследований, обучения и клинического ухода за пациентами.

Что такое Оземпик

Оземпик (Ozempic) — это препарат, который используют для лечения сахарного диабета 2 типа и снижения веса. Он помогает контролировать уровень сахара в крови, уменьшает аппетит и способствует похудению. Препарат имитирует действие природного гормона, который регулирует чувство голода и уровень глюкозы.

Оземпик вводится инъекционно раз в неделю под кожу, обычно в область живота или бедра. Среди возможных побочных эффектов — тошнота, проблемы с желудком, головная боль. В редких случаях возможны более серьезные реакции, поэтому препарат следует принимать только по назначению врача. Он не подходит людям с определёнными гормональными нарушениями и беременным.

Ранее мы писали, что звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян выпустила собственные таблетки для похудения.

Также мы сообщали, что младшую сестру британской супермодели Кейт Мосс госпитализировали из-за передозировки Оземпиком.

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