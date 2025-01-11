Новий китайський вірус в Україні — чи буде локдаун, як готуються у Львові

Люди на площі перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

В Україні уже зафіксовано 13 випадків зараження людським метапневмовірусом (HMPV), спалах якого нещодавно зафіксовано в Китаї. Виявлений вірус, за попередніми даними, належить до сімейства респіраторних захворювань. Вірус вражає дихальні шляхи та може викликати симптоми, схожі на застуду або грип. Основні прояви включають кашель, підвищену температуру, утруднене дихання та загальну слабкість.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи готові вони у разі пандемії до нових локдаунів.

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Більшість опитаних кажуть, що після досвіду пандемії COVID-19 питання про нову глобальну загрозу та можливі локдауни уже не викликає такої загрози. Респонденти впевненні, в умовах війни українці готові до всього.

"Я думаю, що сьогодні українці уже до всього готові. Новим локдауном вже людей не здивувати", — каже дівчина.

"Я готова. Не буду виходити з дому, але якщо скажуть робити вакцину, то не буду робити. Я раніше робила від COVID-19, а зараз не хочу", — додає опитана львів'янка.

"Я також готова до ймовірного локдауну, але, як на мене, це штучно створений ажіотаж навколо вірусу. Раніше робила вакцину від COVID-19, бо це було примусово", — наголошує опитана львів'янка.

"Мені здається, не буде локдауну, бо зараз війна в Україні і коронавірус вже відійшов на другий план", — каже дівчина.

"Якщо буде локдаун, то ми готові. Ми пережили коронавірус, і цей вірус переживемо. І якщо буде потреба сидіти вдома чи робити вакцини, то зробимо. Зараз такої потреби не бачу", — зазначає жінка.

Як захистити себе вже сьогодні

Медики наголошують, що профілактика є найкращим захистом від вірусних захворювань. Ось кілька простих правил:

дотримуйтесь гігієни. Регулярно мийте руки з милом або використовуйте антисептики;

зміцнюйте імунітет. Харчуйтеся збалансовано, приймайте вітаміни, ведіть активний спосіб життя;

уникайте місць скупчення людей. Якщо це неможливо, обов’язково носіть маску;

звертайтеся до лікаря при перших симптомах. Самолікування може ускладнити перебіг хвороби.

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