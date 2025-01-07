Метапневмовірус важко діагностувати, але пандемії не очікується

Вірусолог за роботою. Ілюстративне фото: Reuters

Метапневмовірус, який спричинив значне навантаження на медичну систему Китаю, становить ризик для дітей, осіб похилого віку та пацієнтів з хронічними захворюваннями. Проте, ймовірність пандемії, подібної до COVID-19, є низькою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила головна експертка з біобезпеки РНБО Наталія Виноград.

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Вона зазначила, що перебіг захворювання у дітей може бути схожим на РСІ-вірусну інфекцію, що може становити серйозну небезпеку, особливо для новонароджених. Для людей старшого віку та осіб з хронічними захворюваннями, такими як хвороби серця, онкологічні захворювання чи ті, що приймають кортикостероїди, захворювання буде нагадувати грип.

У дітей крім високої температури, нежитю та головного болю можливі судоми, пов'язані з пірогенною реакцією на високу температуру, а також отит. У дорослих симптоми менш виражені й включають кашель, закладеність носа, нежить та біль у горлі, що відповідає звичайним гострим респіраторним вірусним інфекціям.

Як лікувати та запобігати зараженню

На цей час не існує вакцини від метапневмовірусу, зазначає Виноград. Проте, дотримання загальних рекомендацій щодо профілактики респіраторних інфекцій, таких як носіння маски в місцях скупчення людей, часте миття рук та утримання від контакту з хворими, може значно зменшити ризик зараження.

Чи буде епідемія, як під час COVID-19

Завдяки високому рівню імунітету серед населення, зокрема дітей до п'яти років, ймовірність виникнення пандемії є низькою, зазначає Наталія Виноград. Поширення вірусу та повторне інфікування призводять до формування стійкого колективного імунітету, що запобігає швидкому зростанню кількості хворих та тяжких випадків.

Нагадаємо, у Китаї через респіраторний вірус переповнені лікарні, запроваджено надзвичайні заходи.

А за словами інфекціоністки Ольги Голубовської, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, але в реальності їх більше.