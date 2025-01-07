Метапневмовирус трудно диагностировать, но пандемии не ожидается

Вирусолог за работой. Иллюстративное фото: Reuters

Метапневмовирус, который вызвал значительную нагрузку на медицинскую систему Китая, представляет риск для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Однако, вероятность пандемии, подобной COVID-19, является низкой.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила главный эксперт по биобезопасности СНБО Наталья Виноград.

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Она отметила, что течение заболевания у детей может быть похожим на РСИ-вирусную инфекцию, что может представлять серьезную опасность, особенно для новорожденных. Для людей старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца, онкологические заболевания или принимающие кортикостероиды, заболевание будет напоминать грипп.

У детей помимо высокой температуры, насморка и головной боли возможны судороги, связанные с пирогенной реакцией на высокую температуру, а также отит. У взрослых симптомы менее выражены и включают кашель, заложенность носа, насморк и боль в горле, что соответствует обычным острым респираторным вирусным инфекциям.

Как лечить и предотвращать заражение

В настоящее время не существует вакцины от метапневмовируса, отмечает Виноград. Однако, соблюдение общих рекомендаций по профилактике респираторных инфекций, таких как ношение маски в местах скопления людей, частое мытье рук и воздержание от контакта с больными, может значительно уменьшить риск заражения.

Будет ли эпидемия, как во время COVID-19

Благодаря высокому уровню иммунитета среди населения, в частности детей до пяти лет, вероятность возникновения пандемии является низкой, отмечает Наталья Виноград. Распространение вируса и повторное инфицирование приводят к формированию устойчивого коллективного иммунитета, что предотвращает быстрый рост количества больных и тяжелых случаев.

Напомним, в Китае из-за респираторного вируса переполнены больницы, введены чрезвычайные меры.

А по словам инфекциониста Ольги Голубовской, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, но в реальности их больше.