Китайский вирус в Украине - готовы ли к пандемии во Львове

Новый вирус из Китая уже в Украине — будет ли локдаун
В Украине уже зафиксировано 13 случаев заражения человеческим метапневмовирусом (HMPV), вспышка которого недавно зафиксирована в Китае. Обнаруженный вирус, по предварительным данным, принадлежит к семейству респираторных заболеваний. Вирус поражает дыхательные пути и может вызывать симптомы, похожие на простуду или грипп. Основные проявления включают кашель, повышенную температуру, затрудненное дыхание и общую слабость.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, готовы ли они в случае пандемии к новым локдаунам.
Будет ли новая пандемия в Украине
Большинство опрошенных говорят, что после опыта пандемии COVID-19 вопрос о новой глобальной угрозе и возможных локдаунах уже не вызывает такой угрозы. Респонденты уверены, в условиях войны украинцы готовы ко всему.
"Я думаю, что сегодня украинцы уже ко всему готовы. Новым локдауном уже людей не удивить", — говорит девушка.
"Я готова. Не буду выходить из дома, но если скажут делать вакцину, то не буду делать. Я раньше делала от COVID-19, а сейчас не хочу", — добавляет опрошенная львов'янка.
"Я также готова к вероятному локдауну, но, как по мне, это искусственно созданный ажиотаж вокруг вируса. Раньше делала вакцину от COVID-19, потому что это было принудительно", — подчеркивает опрошенная львов'янка.
"Мне кажется не будет локдауна, потому что сейчас война в Украине и коронавирус уже отошел на второй план", — говорит девушка.
"Если будет локдаун, то мы готовы. Мы пережили коронавирус, и этот вирус переживем. И если будет необходимость сидеть дома или делать вакцины, то сделаем. Сейчас такой потребности не вижу", — отмечает женщина.
Как защитить себя уже сегодня
Медики отмечают, что профилактика является лучшей защитой от вирусных заболеваний. Вот несколько простых правил:
- соблюдайте гигиену. Регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептики;
- укрепляйте иммунитет. Питайтесь сбалансировано, принимайте витамины, ведите активный образ жизни;
- избегайте мест скопления людей. Если это невозможно, обязательно носите маску;
- обращайтесь к врачу при первых симптомах. Самолечение может осложнить течение болезни.
Напомним, мы ранее писали, как уберечься от инфекции из Китая.
Мы также писали, експерты объяснили будет ли пандемия метапневмовируса в Украине.
Читайте Новини.LIVE!