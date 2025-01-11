Китайский вирус в Украине - готовы ли к пандемии во Львове

Люди на площади перед оперным театром во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже зафиксировано 13 случаев заражения человеческим метапневмовирусом (HMPV), вспышка которого недавно зафиксирована в Китае. Обнаруженный вирус, по предварительным данным, принадлежит к семейству респираторных заболеваний. Вирус поражает дыхательные пути и может вызывать симптомы, похожие на простуду или грипп. Основные проявления включают кашель, повышенную температуру, затрудненное дыхание и общую слабость.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, готовы ли они в случае пандемии к новым локдаунам.

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Большинство опрошенных говорят, что после опыта пандемии COVID-19 вопрос о новой глобальной угрозе и возможных локдаунах уже не вызывает такой угрозы. Респонденты уверены, в условиях войны украинцы готовы ко всему.

"Я думаю, что сегодня украинцы уже ко всему готовы. Новым локдауном уже людей не удивить", — говорит девушка.

"Я готова. Не буду выходить из дома, но если скажут делать вакцину, то не буду делать. Я раньше делала от COVID-19, а сейчас не хочу", — добавляет опрошенная львов'янка.

"Я также готова к вероятному локдауну, но, как по мне, это искусственно созданный ажиотаж вокруг вируса. Раньше делала вакцину от COVID-19, потому что это было принудительно", — подчеркивает опрошенная львов'янка.

"Мне кажется не будет локдауна, потому что сейчас война в Украине и коронавирус уже отошел на второй план", — говорит девушка.

"Если будет локдаун, то мы готовы. Мы пережили коронавирус, и этот вирус переживем. И если будет необходимость сидеть дома или делать вакцины, то сделаем. Сейчас такой потребности не вижу", — отмечает женщина.

Как защитить себя уже сегодня

Медики отмечают, что профилактика является лучшей защитой от вирусных заболеваний. Вот несколько простых правил:

соблюдайте гигиену. Регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептики;

укрепляйте иммунитет. Питайтесь сбалансировано, принимайте витамины, ведите активный образ жизни;

избегайте мест скопления людей. Если это невозможно, обязательно носите маску;

обращайтесь к врачу при первых симптомах. Самолечение может осложнить течение болезни.

Напомним, мы ранее писали, как уберечься от инфекции из Китая.

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