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Тест на метапневмовирус — в Минздраве ответили, стоит ли делать

15 января 2025 19:08
Андрей Плахонин - Редактор
Метапневмовирус — когда надо делать тест при заболевании
Врач осматривает женщину. Иллюстративное фото: pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Если заболели ОРВИ, не стоит спешить делать тест на метапневмовирус. Эта процедура проводится не по собственной инициативе, а в рамках эпидемиологического надзора.

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии Укринформу.

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Когда делать тест на метапневмовирус

"Если человек не иммунокомпрометирован, чаще всего делать каких-то специфических тестов не нужно. Мониторинг, когда выявляется тип (вируса — Ред.) или мы можем спроецировать того или иного возбудителя, происходит, но только в рамках эпидемиологического надзора, чтобы мы могли понять, какие вирусы циркулируют именно в этот момент", — отметил Кузин.

Замглавы Минздрава пояснил, что метапневмовирус распространяется как и 200 других вирусов обычного эпидемического сезона, ОРВИ от гриппа практически ничем не отличается и так же против нее нет специализированного лечения, такое есть только в случае гриппа.

"Не надо волноваться и не надо искать какие-то средства для самолечения от всех вирусов. Надо выполнять базовые правила профилактики. Точно такие, которые были при ковиде — мытье рук, этикет чихания", — подчеркнул Кузин.

Он напомнил, что во время эпидемического сезона распространяется большое количество респираторных вирусов, большинство из которых протекают легко при болезни.

"А если человек заболел (ОРВИ — Ред.), он должен надевать маску и находиться на больничном дома, чтобы уменьшить риск для окружающих. Для тех людей, которые имеют сопутствующие неинфекционные заболевания, против гриппа, который с большей вероятностью может протекать в тяжелой форме, советуем обязательно сделать вакцинацию", — добавил главный санитарный врач.

Напомним, что в Украине уже известно о 14 случаях заболевания метапневмовирусом. Его симптомы похожи на простуду или легкие формы гриппа. Несмотря на легкое течение болезни, есть и риск осложнения, хотя это случается редко.

В то же время в ВОЗ подчеркнули, что метапневмовирус был обнаружен еще в 2001 году. Он является распространенной инфекцией и не представляет серьезной угрозы.

Минздрав здоровье болезнь тест метапневмовирус

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