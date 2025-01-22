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На Чернігівщину насувається метапневмовірус — яка ситуація

22 січня 2025 02:22
Андрій Плахонін - Редактор
В Чернігівській області погіршується ситуація з ГРВІ та є випадки зараження метапневмовірусом
Вірусолог в лабораторії. Ілюстративне фото: Reuters
Андрій Плахонін - Редактор

На Чернігівщині погіршується епідеміологічна ситуація, що пов'язана з метапневмовірусом. Наприкінці минулого тижня спостерігається збільшення викликів швидкої, пов'язаних з поширенням грипу та ГРВІ. 

Про це порталу ЧЕline повідомив генеральний директор Державного управління "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олександр Чепурний. 

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За його інформацією, було зареєстровано перший випадок інфікування метапневмовірусом у 9-річної дитини, яка була госпіталізована до дитячої лікарні в середньоважкому стані. Діагноз був підтверджений молекулярно-генетичним методом в лабораторії Центру.

Як зазначив Олександр Чепурний, метапневмовірус циркулює в Україні та світі вже тривалий час. Цей вірус належить до групи респіраторних вірусів і спричиняє гострі респіраторні захворювання.

Симптоми метапневмовірусу схожі на симптоми звичайної застуди або грипу у легкій формі, включаючи нежить, кашель, підвищену температуру, біль у горлі, хрипи та задишку. 

Особливо вразливими до цього вірусу є діти до року, особи старші 60 років та люди з хронічними захворюваннями.

На даний час вакцини від метапневмовірусу не існує. Лікарі рекомендують дотримуватися профілактичних заходів: уникати скупчення людей у закритих приміщеннях, забезпечувати регулярне провітрювання та дотримуватися гігієни рук.

Хоча метапневмовірус, як правило, має легший перебіг порівняно з грипом і рідко призводить до серйозних ускладнень, самолікування не рекомендується.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксували 14 випадків зараження метапневмовірусом. Цей вірус схожий на пташиний грип та є досить небезпечним. 

Крім того, нещодавно в МОЗ відповіли, чи варто робити тест на метапневмовірус.

МОЗ Чернігівська область ГРВІ вірус метапневмовірус

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