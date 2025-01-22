В Черниговской области ухудшается ситуация с ОРВИ и есть случаи заражения метапневмовирусом

Вирусолог в лаборатории. Иллюстративное фото: Reuters

На Черниговщине ухудшается эпидемиологическая ситуация, связанная с метапневмовирусом. В конце прошлой недели наблюдается увеличение вызовов скорой, связанных с распространением гриппа и ОРВИ.

Об этом порталу ЧЕІіпе сообщил генеральный директор Государственного управления "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины" Александр Чепурной.

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По его информации, был зарегистрирован первый случай инфицирования метапневмовирусом у 9-летнего ребенка, который был госпитализирован в детскую больницу в среднетяжелом состоянии. Диагноз был подтвержден молекулярно-генетическим методом в лаборатории Центра.

Как отметил Александр Чепурной, метапневмовирус циркулирует в Украине и мире уже длительное время. Этот вирус относится к группе респираторных вирусов и вызывает острые респираторные заболевания.

Симптомы метапневмовируса похожи на симптомы обычной простуды или гриппа в легкой форме, включая насморк, кашель, повышенную температуру, боль в горле, хрипы и одышку.

Особенно уязвимыми к этому вирусу являются дети до года, лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

В настоящее время вакцины от метапневмовируса не существует. Врачи рекомендуют соблюдать профилактические меры: избегать скопления людей в закрытых помещениях, обеспечивать регулярное проветривание и соблюдать гигиену рук.

Хотя метапневмовирус, как правило, имеет более легкое течение по сравнению с гриппом и редко приводит к серьезным осложнениям, самолечение не рекомендуется.

Напомним, в Украине уже зафиксировали 14 случаев заражения метапневмовирусом. Этот вирус похож на птичий грипп и является достаточно опасным.

Кроме того, недавно в Минздраве ответили, стоит ли делать тест на метапневмовирус.