Метапневмовирус в Украине — чем отличается от гриппа и какая опасность

Медицинская сестра. Иллюстративное фото: УНИАН

Ситуация с метапневмовирусом (HMPV) является рутинной и полностью контролируемой. Вирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗУ) в Facebook.

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В Минздраве отмечают, что метапневмовирус вызывает симптомы, похожие на простуду или легкий грипп, такие как насморк, кашель и температура.

Симптомы этого вируса часто проходят без осложнений, в отличие от гриппа. Для защиты от метапневмовируса специалисты советуют придерживаться базовых правил гигиены:

регулярно мыть руки с мылом

избегать контактов с больными

соблюдать этикет кашля и периодически проветривать помещение.

Ранее специалист лабораторного центра Елена Кузьменко дала прогноз, когда метапневмовирус в Украине пойдет на спад.

Также мы писали, что во Львове фиксируют увеличение количества пациентов с пневмониями, вызванными метапневмовирусом (HMPV).