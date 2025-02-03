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В Минздраве объяснили, чем метапневмовирус отличается от гриппа

3 февраля 2025 08:59
Андрей Плахонин - Редактор
Метапневмовирус в Украине — чем отличается от гриппа и какая опасность
Медицинская сестра. Иллюстративное фото: УНИАН
Андрей Плахонин - Редактор

Ситуация с метапневмовирусом (HMPV) является рутинной и полностью контролируемой. Вирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗУ) в Facebook.

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Чем метапневмовирус отличается от гриппа

В Минздраве отмечают, что метапневмовирус вызывает симптомы, похожие на простуду или легкий грипп, такие как насморк, кашель и температура.

Симптомы этого вируса часто проходят без осложнений, в отличие от гриппа. Для защиты от метапневмовируса специалисты советуют придерживаться базовых правил гигиены:

  • регулярно мыть руки с мылом
  • избегать контактов с больными
  • соблюдать этикет кашля и периодически проветривать помещение.

Ранее специалист лабораторного центра Елена Кузьменко дала прогноз, когда метапневмовирус в Украине пойдет на спад.

Также мы писали, что во Львове фиксируют увеличение количества пациентов с пневмониями, вызванными метапневмовирусом (HMPV).

Минздрав медики Украина вирус заболевания метапневмовирус

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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