Метапневмовирус в Украине — чем отличается от гриппа и какая опасность

В Минздраве объяснили, чем метапневмовирус отличается от гриппа
Ситуация с метапневмовирусом (HMPV) является рутинной и полностью контролируемой. Вирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗУ) в Facebook.
Чем метапневмовирус отличается от гриппа
В Минздраве отмечают, что метапневмовирус вызывает симптомы, похожие на простуду или легкий грипп, такие как насморк, кашель и температура.
Симптомы этого вируса часто проходят без осложнений, в отличие от гриппа. Для защиты от метапневмовируса специалисты советуют придерживаться базовых правил гигиены:
- регулярно мыть руки с мылом
- избегать контактов с больными
- соблюдать этикет кашля и периодически проветривать помещение.
Ранее специалист лабораторного центра Елена Кузьменко дала прогноз, когда метапневмовирус в Украине пойдет на спад.
Также мы писали, что во Львове фиксируют увеличение количества пациентов с пневмониями, вызванными метапневмовирусом (HMPV).
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