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Метапневмовирус — когда обратиться к врачу для диагностики

4 февраля 2025 14:28
Андрей Плахонин - Редактор
Заражение метапневмовирусом — когда обращаться к врачу
Женщина в маске. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

В мире растет количество больных метапневмовирусом (HMPV). Однако Всемирная организация здравоохранения не признала вспышку. При ухудшении самочувствия следует сразу обращаться к врачу для раннего выявления возможных осложнений.

Об этом сообщает Urosvit.

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Группа риска

Врачи отмечают, что есть определенная категория лиц, находящихся в группе риска:

  • маленькие дети;
  • пожилые люди;
  • люди с хроническими болезнями;
  • лица с ослабленным иммунитетом.

Диагностика заболевания

Поскольку симптомы метапневмовируса подобны другим респираторным инфекциям, для точной диагностики необходимо лабораторное подтверждение. Лучшим считают ПЦР-тесты. 

Менее точным является иммунофлуоресцентный анализ, который применяется для выявления вирусных антигенов в респираторных образцах.  

Анализ крови на антитела к HMPV полезен для ретроспективной диагностики. Однако в острой фазе не всегда достаточно информации.  

Для выявления осложнений наиболее точными методами являются УЗИ легких и пульсоксиметрия.

Когда необходимо обратиться к врачу для диагностики

  • если симптомы не исчезают более десяти дней или усиливаются;
  • при стойкой высокой температуре, которая не снижается.
  • в случае выраженной одышки, хрипов или появления синюшности кожи.

Напомним, в Центре общественного здоровья Украины заявили, что ситуация с метапневмовирусом является обычной и полностью контролируемой.

Также заболевание распространяется в Украине в течение каждого эпидемиологического сезона.

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