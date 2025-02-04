Заражение метапневмовирусом — когда обращаться к врачу

Метапневмовирус — когда обратиться к врачу для диагностики
В мире растет количество больных метапневмовирусом (HMPV). Однако Всемирная организация здравоохранения не признала вспышку. При ухудшении самочувствия следует сразу обращаться к врачу для раннего выявления возможных осложнений.
Об этом сообщает Urosvit.
Группа риска
Врачи отмечают, что есть определенная категория лиц, находящихся в группе риска:
- маленькие дети;
- пожилые люди;
- люди с хроническими болезнями;
- лица с ослабленным иммунитетом.
Диагностика заболевания
Поскольку симптомы метапневмовируса подобны другим респираторным инфекциям, для точной диагностики необходимо лабораторное подтверждение. Лучшим считают ПЦР-тесты.
Менее точным является иммунофлуоресцентный анализ, который применяется для выявления вирусных антигенов в респираторных образцах.
Анализ крови на антитела к HMPV полезен для ретроспективной диагностики. Однако в острой фазе не всегда достаточно информации.
Для выявления осложнений наиболее точными методами являются УЗИ легких и пульсоксиметрия.
Когда необходимо обратиться к врачу для диагностики
- если симптомы не исчезают более десяти дней или усиливаются;
- при стойкой высокой температуре, которая не снижается.
- в случае выраженной одышки, хрипов или появления синюшности кожи.
Напомним, в Центре общественного здоровья Украины заявили, что ситуация с метапневмовирусом является обычной и полностью контролируемой.
Также заболевание распространяется в Украине в течение каждого эпидемиологического сезона.
Читайте Новини.LIVE!