Заражение метапневмовирусом — когда обращаться к врачу

Женщина в маске. Фото иллюстративное: Pexels

В мире растет количество больных метапневмовирусом (HMPV). Однако Всемирная организация здравоохранения не признала вспышку. При ухудшении самочувствия следует сразу обращаться к врачу для раннего выявления возможных осложнений.

Об этом сообщает Urosvit.

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Группа риска

Врачи отмечают, что есть определенная категория лиц, находящихся в группе риска:

маленькие дети;

пожилые люди;

люди с хроническими болезнями;

лица с ослабленным иммунитетом.

Диагностика заболевания

Поскольку симптомы метапневмовируса подобны другим респираторным инфекциям, для точной диагностики необходимо лабораторное подтверждение. Лучшим считают ПЦР-тесты.

Менее точным является иммунофлуоресцентный анализ, который применяется для выявления вирусных антигенов в респираторных образцах.

Анализ крови на антитела к HMPV полезен для ретроспективной диагностики. Однако в острой фазе не всегда достаточно информации.

Для выявления осложнений наиболее точными методами являются УЗИ легких и пульсоксиметрия.

Когда необходимо обратиться к врачу для диагностики

если симптомы не исчезают более десяти дней или усиливаются;

при стойкой высокой температуре, которая не снижается.

в случае выраженной одышки, хрипов или появления синюшности кожи.

Напомним, в Центре общественного здоровья Украины заявили, что ситуация с метапневмовирусом является обычной и полностью контролируемой.

Также заболевание распространяется в Украине в течение каждого эпидемиологического сезона.