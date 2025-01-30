Метапневмовірус — українські медики назвали способи профілактики

Українські медики назвали симптоми метапневмовірусу
В Україні ситуація з метапневмовірусом залишається контрольованою. Також відомо, що захворювання циркулює в нас кожного епідеміологічного сезону.
Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я України у Facebook.
Ситуація в Україні
"У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, наголошуємо: ситуація рутинна та повністю контрольована", — йдеться у повідомленні.
Що таке метапневмовірус та симптоми
Метапневмовірус циркулює в Україні протягом кожного епідсезону, а його симптоми схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель і температура.
Водночас цей вірус перебігає значно легше та дуже рідко викликає ускладнення порівняно з таким захворюванням, як грип.
Профілактика захворювання
Для того, аби уникнути захворювання на метапневмовірус варто дотримуватися наступних порад:
- регулярно мити руки з милом;
- уникати контактів із хворими людьми;
- при будь-яких симптомах захворювання під час кашлю прикривати рот серветкою чи згином ліктя;
- періодично провітрювати приміщення.
Нагадаємо, в Індії стався спалах дивної хвороби, від якої вже загинули 17 людей. Влада оголосила карантин, проводять масштабне розслідування.
А ЦРУ припустило, що причиною пандемії коронавірусу міг стати витік з лабораторії в Китаї. Натомість у КНР заперечили цю версію.
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