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Українські медики назвали симптоми метапневмовірусу

30 січня 2025 16:38
Андрій Плахонін - Редактор
Метапневмовірус — українські медики назвали способи профілактики
Лікарка оглядає жінку. Ілюстративне фото: pexels
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні ситуація з метапневмовірусом залишається контрольованою. Також відомо, що захворювання циркулює в нас кожного епідеміологічного сезону.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я України у Facebook.

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"У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, наголошуємо: ситуація рутинна та повністю контрольована", — йдеться у повідомленні.

Що таке метапневмовірус та симптоми

Метапневмовірус циркулює в Україні протягом кожного епідсезону, а його симптоми схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель і температура.

Водночас цей вірус перебігає значно легше та дуже рідко викликає ускладнення порівняно з таким захворюванням, як грип.

Профілактика захворювання 

Для того, аби уникнути захворювання на метапневмовірус варто дотримуватися наступних порад:

  • регулярно мити руки з милом;
  • уникати контактів із хворими людьми;
  • при будь-яких симптомах захворювання під час кашлю прикривати рот серветкою чи згином ліктя;
  • періодично провітрювати приміщення.

Нагадаємо, в Індії стався спалах дивної хвороби, від якої вже загинули 17 людей. Влада оголосила карантин, проводять масштабне розслідування.

А ЦРУ припустило, що причиною пандемії коронавірусу міг стати витік з лабораторії в Китаї. Натомість у КНР заперечили цю версію.

хвороба медики медицина грип захворювання метапневмовірус

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