Спалах загадкової хвороби в Індії — померло 17 людей

Хворі в Індії. Фото: АР

В індійському штаті Джамму і Кашмір оголосили карантин через нову загадкову хворобу та проводять масштабне розслідування. Через невідомий вірус в Індії вже померло 17 людей.

Про це повідомляє Medical Xpress.

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Зазначається, що з початку грудня у віддаленому селі Бадхаал в районі Раджурі штату Джамму і Кашмір почали фіксувати смертельні випадки через невідому хворобу. Станом на зараз про 17 померлих, серед них 13 дітей.

За даними ЗМІ, на початку тижня в селі оголосили карантин та ізолювали 230 осіб.

Водночас очільник державного медичного коледжу Раджурі Амарджит Сінгх Бхаті розповів, що у всіх загиблих були ураження головного мозку та нервової системи.

Через невідому хворобу федеральний уряд Індії розпочав розслідування. Як повідомив міністр охорони здоров'я Джітендр Сінгх, початкове розслідування показало, що "скоріше за все, смерті були спричинен не інфекцією, вірусом чи бактерією, а токсином".

"Проводиться довга серія тестів на токсини. Я вірю, що рішення буде знайдено найближчим часом. Крім того, якщо були якісь зловмисні дії, це також розслідується", — наголосив міністр.

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