Вспышка загадочной болезни в Индии — умерло 17 человек

Больные в Индии. Фото: АР

В индийском штате Джамму и Кашмир объявили карантин из-за новой загадочной болезни и проводят масштабное расследование. Из-за неизвестного вируса в Индии уже умерло 17 человек.

Об этом сообщает Medical Xpress.

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Отмечается, что с начала декабря в отдаленном селе Бадхаал в районе Раджури штата Джамму и Кашмир начали фиксировать смертельные случаи из-за неизвестной болезни. По состоянию на сейчас о 17 умерших, среди них 13 детей.

По данным СМИ, в начале недели в селе объявили карантин и изолировали 230 человек.

В то же время глава государственного медицинского колледжа Раджури Амарджит Сингх Бхати рассказал, что у всех погибших были поражения головного мозга и нервной системы.

Из-за неизвестной болезни федеральное правительство Индии начало расследование. Как сообщил министр здравоохранения Джитендр Сингх, первоначальное расследование показало, что "скорее всего, смерти были вызваны не инфекцией, вирусом или бактерией, а токсином".

"Проводится длинная серия тестов на токсины. Я верю, что решение будет найдено в ближайшее время. Кроме того, если были какие-то злонамеренные действия, это также расследуется", — подчеркнул министр.

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