Метапневмовирус - украинские медики назвали способы профилактики

Врач осматривает женщину. Иллюстративное фото: pexels

В Украине ситуация с метапневмовирусом остается контролируемой. Также известно, что заболевание циркулирует у нас каждый эпидемиологический сезон.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

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Ситуация в Украине

"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая", — говорится в сообщении.

Что такое метапневмовирус и симптомы

Метапневмовирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона, а его симптомы похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель и температура.

В то же время этот вирус протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения по сравнению с таким заболеванием, как грипп.

Профилактика заболевания

Для того чтобы избежать заболевания метапневмовирусом, стоит придерживаться следующих советов:

регулярно мыть руки с мылом;

избегать контактов с больными людьми;

при любых симптомах заболевания во время кашля прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя;

периодически проветривать помещение.

Напомним, в Индии произошла вспышка странной болезни, от которой уже погибли 17 человек. Власти объявили карантин, проводят масштабное расследование.

А ЦРУ предположило, что причиной пандемии коронавируса могла стать утечка из лаборатории в Китае. В ответ в КНР опровергли эту версию.