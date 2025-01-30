Метапневмовирус - украинские медики назвали способы профилактики

Украинские медики назвали симптомы метапневмовируса
В Украине ситуация с метапневмовирусом остается контролируемой. Также известно, что заболевание циркулирует у нас каждый эпидемиологический сезон.
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Ситуация в Украине
"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая", — говорится в сообщении.
Что такое метапневмовирус и симптомы
Метапневмовирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона, а его симптомы похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель и температура.
В то же время этот вирус протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения по сравнению с таким заболеванием, как грипп.
Профилактика заболевания
Для того чтобы избежать заболевания метапневмовирусом, стоит придерживаться следующих советов:
- регулярно мыть руки с мылом;
- избегать контактов с больными людьми;
- при любых симптомах заболевания во время кашля прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя;
- периодически проветривать помещение.
Напомним, в Индии произошла вспышка странной болезни, от которой уже погибли 17 человек. Власти объявили карантин, проводят масштабное расследование.
А ЦРУ предположило, что причиной пандемии коронавируса могла стать утечка из лаборатории в Китае. В ответ в КНР опровергли эту версию.
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