ЦРУ заявило, що COVID-19 виник з лабораторій — реакція Китаю

Лабораторія. Ілюстративне фото: REUTERS

Центральне розвідувальне управління США припустило, що коронавірус був "вирощений" в одній з лабораторій Китаю. Натомість у Пекіні заперечили таку версію, спираючись на висновок спільної експертної групи Китаю та ВООЗ після візитів до лабораторій.

Про це пише Politico.

Читайте також:

Походження Covid-19

"Висновок про те, що витік з лабораторії вкрай малоймовірний, зроблено спільною експертною групою Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров'я на основі польових візитів до відповідних лабораторій", — сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Вона зауважила, що ця версія "була широко визнаною міжнародним співтовариством, включаючи наукову спільноту".

Також представниця Китаю наголосила, що низка досліджень свідчить про виникнення вірусу природним шляхом. Covid-19 поширився серед людей, які контактували із зараженими тваринами на ринку в Ухані.

Раніше ЦРУ оприлюднило звіт, який був здійснений за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена. За словами нового очільника розвідувального управління Джона Реткліффа, документ "підтверджує теорію витоку з лабораторії".

"ЦРУ продовжує вважати, що можливі сценарії виникнення пандемії COVID-19 як пов’язані з дослідженням, так і природним походженням", — писало видання Assotiated Press.

Нагадаємо, на початку січня у Китаї почав поширюватися новий вірус, який схожий на COVID-19. Його також зафіксували і в Україні.

Крім того, в Індії стався спалах загадкової хвороби: оголошено карантин, триває масштабне розслідування. Від хвороби вже померли 17 людей, 13 з яких — діти.