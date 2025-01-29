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ЦРУ предположило происхождение COVID-19 — в Китае отреагировали

29 января 2025 15:16
Андрей Плахонин - Редактор
ЦРУ заявило, что COVID-19 возник из лабораторий - реакция Китая
Лаборатория. Иллюстративное фото: REUTERS
Андрей Плахонин - Редактор

Центральное разведывательное управление США предположило, что коронавирус был "выращен" в одной из лабораторий Китая. В ответ на это в Пекине опровергли такую версию, опираясь на заключение совместной экспертной группы Китая и ВОЗ после визитов в лаборатории.

Об этом пишет Politico.

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"Вывод о том, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, сделан совместной экспертной группой Китая и Всемирной организации здравоохранения на основе полевых визитов в соответствующие лаборатории", — сказала спикер МИД Китая Мао Нин.

Она отметила, что эта версия "была широко признана международным сообществом, включая научное сообщество".

Также представительница Китая подчеркнула, что ряд исследований свидетельствует о возникновении вируса естественным путем. Covid-19 распространился среди людей, которые контактировали с зараженными животными на рынке в Ухане.

Ранее ЦРУ обнародовало отчет, который был осуществлен при администрации предыдущего президента США Джо Байдена. По словам нового главы разведывательного управления Джона Рэтклиффа, документ "подтверждает теорию утечки из лаборатории".

"ЦРУ продолжает считать, что возможные сценарии возникновения пандемии COVID-19 как связаны с исследованием, так и естественным происхождением", — писало издание Assotiated Press.

Напомним, в начале января в Китае начал распространяться новый вирус, который похож на COVID-19. Его также зафиксировали и в Украине.

Кроме того, в Индии произошла вспышка загадочной болезни: объявлен карантин, продолжается масштабное расследование. От болезни уже умерли 17 человек, 13 из которых — дети.

коронавирус США Китай ЦРУ COVID лаборатория

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