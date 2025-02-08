Стало известно название вакцины против метапневмовируса — ученая раскрыла подробности

Вакцинация в больнице. Иллюстративное фото: КГГА

Мировые ученые сейчас работают над созданием вакцины против метапневмовируса. Уже даже есть название — "Метавак".

Об этом рассказала доцент кафедры инфекционных болезней, кандидат медицинских наук Александра Попович в эфире телеканала "Вита.ТВ".

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По словам Попович, новая вакцина получила название "Метавак". Она является живой, аттенуированной (ослабленной) и мукозальной, то есть наносится на слизистые оболочки. Благодаря этому она обеспечивает более мощный иммунный ответ по сравнению с инактивированными вакцинами.

"Живая вакцина всегда лучше с точки зрения иммуногенности, ведь она имитирует естественное течение заболевания. Она уже создана, однако клинические испытания на людях еще впереди", — отметила доцент.

Ученая добавила, что пока неизвестно, будет ли эта вакцина востребованной, и только время покажет ее эффективность. В то же время она подчеркнула, что ни одна вакцина не обеспечивает 100% защиты от инфекций, но значительно снижает риски тяжелого течения болезни.

Напомним, в Украине не зафиксировано смертельных случаев из-за метапневмовируса. При этом украинцам стоит быть осторожными. Врачи отмечают, что есть определенная категория лиц, находящихся в группе риска.