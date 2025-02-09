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У некоторых украинцев аннулируют декларации с врачами — детали

9 февраля 2025 17:48
Андрей Плахонин - Редактор
Верификация декларации с врачом — что будет, если не обновить данные
Пациент разговаривает с врачом. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

С 1 марта 2025 года некоторые декларации с семейными врачами станут неактивными. Речь идет о тех пациентах, которые не пройдут верификацию.

Об этом сообщила заведующая отделением семейной медицины КНП "Семейная поликлиника" Ольга Мороз "Суспільному".

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Что будет, если не верифицировать декларацию

В Украине продолжается обязательная верификация медицинских деклараций. Врачи должны уточнить данные своих пациентов.

"Мы должны верифицировать данные в электронной системе здоровья своих пациентов, то есть провести сверку с данными в госреестрах — это ЗАГС и налоговая служба", — рассказала Ольга Мороз.

По словам врача, если возникают разногласия, такие декларации необходимо верифицировать. Если этого не сделать до 1 марта 2025 года, декларация с семейным врачом станет неактивной.

"Неверифицированная декларация может усложнить доступ пациента к медицинским услугам", — рассказала врач.

Кроме того, если пациент в течение трех лет не обращался к своему семейному врачу, декларация также станет неактивной. Для верификации не обязательно обращаться к врачу лично, сделать это можно в телефонном режиме.

Напомним, в приложении "Дія" появятся новые услуги, связанные с медициной. Украинцам направления к врачам или рецепты будут поступать сразу в смартфон.

С 1 января 2025 года в Украине начали работать новые правила предоставления медицинских услуг. Некоторые услуги для пациентов стали платными или же частично платными.

декларация больницы медицина медицинская помощь семейный врач

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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