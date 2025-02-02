Платна медицина — за які медичні послуги тепер потрібно платити

Медичні послуги по-новому — за що українцям тепер треба платити
В Україні почали працювати нові правила надання медичних послуг. Зміни вступили у дію з 1 січня 2025 року. Так, у державних й комунальних лікарнях частина послуг почали надавати за оплату.
Про це повідомили у Департаменті правового забезпечення ДМР в суботу, 1 лютого.
За які медичні послуги потрібно платити
Оплата послуг буде здійснюватись виключно на офіційний рахунок лікарні та за встановленим тарифом. Повністю платно будуть надавати медичні послуги в таких випадках:
- якщо звернення без направлення лікаря (окрім ситуацій, коли направлення не вимагається законом);
- якщо послуга надається за договором з юридичною особою;
- якщо пацієнт не належить до прикріпленого контингенту (наприклад, у лікарнях сектору безпеки й оборони);
- якщо послуга не входить до програми медичних гарантій.
Деякі послуги залишаться безкоштовними, однак іноді можуть бути доплати. Зокрема, це передбачено для таких випадків:
- виклик лікаря додому за бажанням пацієнта (якщо немає медичної необхідності);
- вибір конкретного лікаря для планового лікування у стаціонарі;
- перебування у палаті підвищеного комфорту.
Лікарні зобов'язані оприлюднити перелік платних послуг та їхні тарифи. Дізнатись цю інформацію можна буде на:
- офіційних сайтах медзакладів;
- інформаційних стендах у лікарнях.
Нагадаємо, в Україні можна вилікувати безпліддя безкоштовно. Для цього потрібно скористатись державними програмами.
Також ми писали про те, що Україна планує розвивати ядерну медицину. Для цього у державному бюджеті на цей рік передбачено 1,6 мільярда гривень.
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