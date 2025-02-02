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Медичні послуги по-новому — за що українцям тепер треба платити

2 лютого 2025 17:20
Андрій Плахонін - Редактор
Платна медицина — за які медичні послуги тепер потрібно платити
Лікарі спілкуються з пацієнткою. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні почали працювати нові правила надання медичних послуг. Зміни вступили у дію з 1 січня 2025 року. Так, у державних й комунальних лікарнях частина послуг почали надавати за оплату.

Про це повідомили у Департаменті правового забезпечення ДМР в суботу, 1 лютого.

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За які медичні послуги потрібно платити

Оплата послуг буде здійснюватись виключно на офіційний рахунок лікарні та за встановленим тарифом. Повністю платно будуть надавати медичні послуги в таких випадках:

  • якщо звернення без направлення лікаря (окрім ситуацій, коли направлення не вимагається законом);
  • якщо послуга надається за договором з юридичною особою;
  • якщо пацієнт не належить до прикріпленого контингенту (наприклад, у лікарнях сектору безпеки й оборони);
  • якщо послуга не входить до програми медичних гарантій.
За які медичні послуги в Україні тепер потрібно платити
Повідомлення про платні медичні послуги. Фото: скриншот

Деякі послуги залишаться безкоштовними, однак іноді можуть бути доплати. Зокрема, це передбачено для таких випадків: 

  • виклик лікаря додому за бажанням пацієнта (якщо немає медичної необхідності);
  • вибір конкретного лікаря для планового лікування у стаціонарі;
  • перебування у палаті підвищеного комфорту.

Лікарні зобов'язані оприлюднити перелік платних послуг та їхні тарифи. Дізнатись цю інформацію можна буде на:

  • офіційних сайтах медзакладів;
  • інформаційних стендах у лікарнях.

Нагадаємо, в Україні можна вилікувати безпліддя безкоштовно. Для цього потрібно скористатись державними програмами.

Також ми писали про те, що Україна планує розвивати ядерну медицину. Для цього у державному бюджеті на цей рік передбачено 1,6 мільярда гривень.

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