У 2025 році Україна витратить 1,6 млрд грн на розвиток ядерної медицини

Лікар проводить дослідження. Фото ілюстративне: uatom

У державному бюджеті України на 2025 рік передбачено 1,6 мільярда гривень на розвиток ядерної медицини. Зокрема, на закупівлю спеціалізованої апаратури для позитронно-емісійної томографії.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та голова Національної асоціації онкологів України Валерій Зуб в ефірі "Українського Радіо Чернігів".

Читайте також:

Розвиток ядерної медицини в Україні

Експерт пояснив, що позитронно-емісійна томографія проводиться із застосуванням спеціальних радіоактивних речовин, які вводяться в організм. Після цього проводиться сканування на комп'ютерному томографі, який виявляє мікрометастази в лімфовузлах, кістках, щитоподібній залозі, простаті. Тобто в тих органах, де іншим методом виявити їх неможливо.

"На сьогодні, на жаль, в Україні ми маємо тільки один такий апарат, в державній клініці "Феофанія", куди ми змушені направляти пацієнтів з усієї України", — зазначив Зуб.

Він додав, що черга дуже велика і деякі пацієнти їдуть до Польщі чи іншої європейської країни, щоб провести це дослідження. Тепер, за його словами, Україна планує закупити щонайменше 15 таких апаратів.

Експерт зазначив, що наразі точаться дискусії, де розташовуватимуться центри ядерної медицини. За його словами, циклотрон, який виробляє радіофармпрепарати, має розташовуватись поблизу з містами, де встановлюватимуть комп'ютерні томографи.

Наразі в першу чергу йдеться про наступні міста й області: Київ (Інститут раку), Львів, південь України, зокрема Кривий Ріг або Дніпро.

Раніше ми писали, що метапневмовірус активізується з настанням холодів. Після потепління захворюваність на всі ГРВІ, зокрема й на метапневмовірус, піде на спад. Нагадаємо, в Україні вже виявили перші випадки метапневмовірусу. Щоб запобігти цій хворобі, варто щорічно робити щеплення проти грипу.