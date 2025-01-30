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Лікування не за всі гроші — які послуги можна отримати безплатно

30 січня 2025 15:55
Єлизавета Супівська - редактор
Медичні послуги в Україні – як економити на лікуванні
Машина швидкої допомоги. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні дорого хворіти, бо медичні послуги недешеві, як і лікарські засоби. Але громадяни можуть економити завдяки державним програмам. Необхідно звертатися в заклади, які мають контракт із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям економити на медичних послугах.

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Програма медичних гарантій

Перший спосіб значного заощадження коштів — лікування за Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Вона дозволяє отримувати послуги, вироби і засоби абсолютно безплатно, оскільки за пацієнтів платить держава згідно зі встановленими тарифами на покриття профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.

Українці можуть розраховувати на безплатну:

  • екстрену медичну допомогу;
  • первинну медичну допомогу;
  • спеціалізовану медичну допомогу;
  • паліативну медичну допомогу;
  • реабілітацію у сфері охорони здоров’я;
  • медичну допомогу дітям до 16 років;
  • медичну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

У 2025 році Програма медичних гарантій охоплюватиме 44 пакети послуг, серед яких з’являться нові: радіоізотопна діагностика, а також психосоціальна та психіатрична допомога. Відомо, що на фінансування потреб із держбюджет виділили понад 175,5 млрд гривень, що на 16 млрд гривень більше, ніж у 2024 році.

Важливе уточнення: для отримання безплатних послуг треба звернутися в медичний заклад, який уклав контракт із Національною службою здоров’я України. З 1 січня запровадили обов’язок оприлюднювати прейскуранти, аби пацієнти одразу розуміли, що саме покривається програмою медичних гарантій.

Програма "Доступні ліки"

Другий спосіб економії коштів — взяти участь в урядовій програмі "Доступні ліки". Ініціативу запровадили в далекому 2017 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів і збільшення доступності лікарських засобів. Програма працює за механізмом реімбурсації — відшкодування державою вартості ліків.

Компенсація передбачена не всім українцям, а лише пацієнтам із:

  • серцево-судинними захворюваннями;
  • діабетом 2 типу;
  • бронхіальною астмою;
  • нецукровим діабетом;
  • епілепсією, розладами психіки та поведінки;
  • серцево-судинними захворювання, зокрема які пережили інфаркт або інсульт.

Алгоритм дій простий: отримати електронний рецепт у сімейного лікаря чи направлення до спеціаліста, який видасть е-рецепт. Після цього на мобільний телефон прийде повідомлення з текстом: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ". Показавши його в аптеці, можна забрати свої ліки безплатно чи з невеликою доплатою.

Направлення до лікаря

З 1 січня 2025 року запровадили вагомі зміни. Тепер всі медичні послуги без направлення лікаря є платними. Виключення зробили для первинної та екстреної допомоги, а також для надання допомоги пацієнтам у невідкладних станах. Тож фізичні та юридичні особи повинні оплачувати роботу фахівців, не маючи направлення.

Відповідно українці можуть значно економити, уклавши угоду з сімейним лікарем. Він даватиме направлення до фахівців, які чітко розумітимуть, що пацієнт дійсно потребує допомоги, а не вирішив самостійно пройти обстеження й отримати лікування.   

Нагадаємо, Кабінет Міністрів спростив вимоги для відкриття аптек у селах. Більше не потрібно робити складні архітектурні перебудови в приміщеннях для отримання ліцензії, достатньо лише зонувати аптечний простір згідно з актуальними вимогами.

Також ми писали, що в Україні з’явиться перший препарат із медичним канабісом. Вже існує необхідна нормативна база для обігу таких лікарських засобів, але вони досі не представлені на ринку.

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