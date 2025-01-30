Медицинские услуги в Украине – как экономить на лечении

Лечение не за все деньги — какие услуги можно получить бесплатно
В Украине дорого болеть, потому что медицинские услуги недешевые, как и лекарственные средства. Но граждане могут экономить благодаря государственным программам. Необходимо обращаться в учреждения, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам экономить на медицинских услугах.
Программа медицинских гарантий
Первый способ значительной экономии денег — лечение по Программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Она позволяет получать услуги, изделия и средства абсолютно бесплатно, поскольку за пациентов платит государство согласно установленным тарифам на покрытие профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
Украинцы могут рассчитывать на бесплатную:
- экстренную медицинскую помощь;
- первичную медицинскую помощь;
- специализированную медицинскую помощь;
- паллиативную медицинскую помощь;
- реабилитацию в сфере здравоохранения;
- медицинскую помощь детям до 16 лет;
- медицинскую помощь в связи с беременностью и родами.
В 2025 году Программа медицинских гарантий будет охватывать 44 пакета услуг, среди которых появятся новые: радиоизотопная диагностика, а также психосоциальная и психиатрическая помощь. Известно, что на финансирование потребностей из госбюджета выделили более 175,5 млрд гривен, что на 16 млрд гривен больше, чем в 2024 году.
Важное уточнение: для получения бесплатных услуг надо обратиться в медицинское учреждение, которое заключило контракт с Национальной службой здоровья Украины. С 1 января ввели обязанность обнародовать прейскуранты, дабы пациенты сразу понимали, что именно покрывается программой медицинских гарантий.
Программа "Доступные лекарства"
Второй способ экономии денег — принять участие в правительственной программе "Доступные лекарства". Инициативу ввели в далеком 2017 году для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарственных средств. Программа работает по механизму реимбурсации — возмещения государством стоимости лекарств.
Компенсация предусмотрена не всем украинцам, а лишь пациентам с:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- диабетом 2 типа;
- бронхиальной астмой;
- несахарным диабетом;
- эпилепсией, расстройствами психики и поведения;
- сердечно-сосудистыми заболевания, в частности которые пережили инфаркт или инсульт.
Алгоритм действий простой: получить электронный рецепт у семейного врача или направление к специалисту, который выдаст е-рецепт. После этого на мобильный телефон придет сообщение с текстом: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ". Показав его в аптеке, можно забрать свои лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.
Направление к врачу
С 1 января 2025 года ввели весомые изменения. Теперь все медицинские услуги без направления врача являются платными. Исключение сделали для первичной и экстренной помощи, а также для оказания помощи пациентам в неотложных состояниях. Поэтому физические и юридические лица должны оплачивать работу специалистов, не имея направления.
Соответственно украинцы могут значительно экономить, заключив соглашение с семейным врачом. Он будет давать направления к специалистам, а те смогут четко понимать, что пациент действительно нуждается в помощи, а не решил самостоятельно пройти обследование и получить лечение.
Напомним, Кабинет Министров упростил требования для открытия аптек в селах. Больше не нужно делать сложные архитектурные перестройки в помещениях для получения лицензии, достаточно лишь зонировать аптечное пространство согласно актуальным требованиям.
Также мы писали, что в Украине появится первый препарат с медицинским каннабисом. Уже существует необходимая нормативная база для обращения таких лекарственных средств, но они до сих пор не представлены на рынке.
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