Медицинские услуги в Украине – как экономить на лечении

Машина скорой помощи. Фото: УНИАН

В Украине дорого болеть, потому что медицинские услуги недешевые, как и лекарственные средства. Но граждане могут экономить благодаря государственным программам. Необходимо обращаться в учреждения, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам экономить на медицинских услугах.

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Программа медицинских гарантий

Первый способ значительной экономии денег — лечение по Программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Она позволяет получать услуги, изделия и средства абсолютно бесплатно, поскольку за пациентов платит государство согласно установленным тарифам на покрытие профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Украинцы могут рассчитывать на бесплатную:

экстренную медицинскую помощь;

первичную медицинскую помощь;

специализированную медицинскую помощь;

паллиативную медицинскую помощь;

реабилитацию в сфере здравоохранения;

медицинскую помощь детям до 16 лет;

медицинскую помощь в связи с беременностью и родами.

В 2025 году Программа медицинских гарантий будет охватывать 44 пакета услуг, среди которых появятся новые: радиоизотопная диагностика, а также психосоциальная и психиатрическая помощь. Известно, что на финансирование потребностей из госбюджета выделили более 175,5 млрд гривен, что на 16 млрд гривен больше, чем в 2024 году.

Важное уточнение: для получения бесплатных услуг надо обратиться в медицинское учреждение, которое заключило контракт с Национальной службой здоровья Украины. С 1 января ввели обязанность обнародовать прейскуранты, дабы пациенты сразу понимали, что именно покрывается программой медицинских гарантий.

Программа "Доступные лекарства"

Второй способ экономии денег — принять участие в правительственной программе "Доступные лекарства". Инициативу ввели в далеком 2017 году для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарственных средств. Программа работает по механизму реимбурсации — возмещения государством стоимости лекарств.

Компенсация предусмотрена не всем украинцам, а лишь пациентам с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

диабетом 2 типа;

бронхиальной астмой;

несахарным диабетом;

эпилепсией, расстройствами психики и поведения;

сердечно-сосудистыми заболевания, в частности которые пережили инфаркт или инсульт.

Алгоритм действий простой: получить электронный рецепт у семейного врача или направление к специалисту, который выдаст е-рецепт. После этого на мобильный телефон придет сообщение с текстом: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ". Показав его в аптеке, можно забрать свои лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Направление к врачу

С 1 января 2025 года ввели весомые изменения. Теперь все медицинские услуги без направления врача являются платными. Исключение сделали для первичной и экстренной помощи, а также для оказания помощи пациентам в неотложных состояниях. Поэтому физические и юридические лица должны оплачивать работу специалистов, не имея направления.

Соответственно украинцы могут значительно экономить, заключив соглашение с семейным врачом. Он будет давать направления к специалистам, а те смогут четко понимать, что пациент действительно нуждается в помощи, а не решил самостоятельно пройти обследование и получить лечение.

Напомним, Кабинет Министров упростил требования для открытия аптек в селах. Больше не нужно делать сложные архитектурные перестройки в помещениях для получения лицензии, достаточно лишь зонировать аптечное пространство согласно актуальным требованиям.

Также мы писали, что в Украине появится первый препарат с медицинским каннабисом. Уже существует необходимая нормативная база для обращения таких лекарственных средств, но они до сих пор не представлены на рынке.