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Украина потратит 1,6 млрд грн на развитие ядерной медицины

1 февраля 2025 23:13
Андрей Плахонин - Редактор
В 2025 году Украина потратит 1,6 млрд грн на развитие ядерной медицины
Врач проводит исследования. Фото иллюстративное: uatom
Андрей Плахонин - Редактор

В государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрено 1,6 миллиарда гривен на развитие ядерной медицины. В частности на закупку специализированной аппаратуры для позитронно-эмиссионной томографии.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и председатель Национальной ассоциации онкологов Украины Валерий Зуб в эфире "Украинского Радио Чернигов".

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Эксперт пояснил, что позитронно-эмиссионная томография проводится с применением специальных радиоактивных веществ, которые вводятся в организм. После этого проводится сканирование на компьютерном томографе, который выявляет микрометастазы в лимфоузлах, костях, щитовидной железе, простате. То есть в тех органах, где другим методом выявить их невозможно.

"На сегодня, к сожалению, в Украине мы имеем только один такой аппарат, в государственной клинике "Феофания", куда мы вынуждены направлять пациентов со всей Украины", — отметил Зуб.

Он добавил, что очередь очень большая и некоторые пациенты едут в Польшу или другую европейскую страну, чтобы провести это исследование. Теперь, по его словам, Украина планирует закупить не менее 15 таких аппаратов.

Эксперт отметил, что сейчас идут дискуссии, где будут располагаться центры ядерной медицины. По его словам, циклотрон, который производит радиофармпрепараты, должен располагаться вблизи с городами, где будут устанавливать компьютерные томографы.

Сейчас в первую очередь речь идет о следующих городах и областях: Киев (Институт рака), Львов, юг Украины, в частности Кривой Рог или Днепр.

Ранее мы писали, что метапневмовирус активизируется с наступлением холодов. После потепления заболеваемость всеми ОРВИ, в том числе и метапневмовирусом, пойдет на спад. Напомним, в Украине уже выявили первые случаи метапневмовируса. Чтобы предотвратить эту болезнь, стоит ежегодно делать прививки против гриппа.

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