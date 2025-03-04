Погода в Украине на 5 марта — прогноз от Натальи Диденко

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 5 марта, будет теплой и весенней, ведь в большинстве областей ожидается температура +13...+16 °C. Несмотря на это, завтра будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 5 марта

По прогнозу Диденко, 5 марта в Украине будет продолжаться весна. Температура воздуха днем повысится до +7...+13 °C, на западе до +10...+16 °C, а в восточной части ожидается +5...+9 °C.

Осадков завтра не ожидается, но небольшой дождь возможен лишь на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

В то же время в среду почти по всей Украине будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Температурная карта 5 марта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 5 марта

В Киеве 5 марта осадков не предвидится, будет облачная погода с прояснениями и тепло. Столбики термометра в течение дня будут показывать +10 °C.

В столице, как и во всех регионах, сильный ветер западного направления будет достигать штормовых порывов. Поэтому, синоптик советует не пренебрегать ветряным прогнозом и обходить большие деревья, рекламные щиты, вывески и тому подобное.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 3-9 марта. Несмотря на сильный ветер температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +20 °C.

В то же время сегодня, 4 марта, в Украине местами сильная гололедица и штормовой ветер с порывами 15-20 м/с.