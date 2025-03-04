Погода в Україні на 5 березня — прогноз від Наталки Діденко

Буде шторм — Діденко сказала, де завтра чекати небезпечну погоду
Погода в Україні у середу, 5 березня, буде теплою та весняною, адже в більшості областях очікується температура +13...+16 °C. Попри те, завтра буде сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 5 березня
За прогнозом Діденко, 5 березня в Україні триватиме весна. Температура повітря вдень підвищиться до +7...+13 °C, на заході до +10...+16 °C, а в східній частині очікується +5...+9 °C.
Опадів завтра не очікується, але невеликий дощ можливий лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.
Водночас у середу майже по всій Україні буде сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
Погода у Києві 5 березня
У Києві 5 березня опадів не передбачається, буде хмарна погода із проясненнями та тепло. Стовпчики термометри упродовж дня показуватимуть +10 °C.
У столиці, як і у всіх регіонах, сильний вітер західного напрямку буде досягати штормових поривів. Тому, синоптик радить не нехтувати вітряним прогнозом та оминати великі дерева, рекламі щити, вивіски тощо.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 3-9 березня. Попри сильний вітер температура повітря в деяких регіонах підніметься до +20 °C.
Водночас сьогодні, 4 березня, в Україні подекуди сильна ожеледиця та штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.
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