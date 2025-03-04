Погода в Україні на 5 березня — прогноз від Наталки Діденко

Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 5 березня, буде теплою та весняною, адже в більшості областях очікується температура +13...+16 °C. Попри те, завтра буде сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 5 березня

За прогнозом Діденко, 5 березня в Україні триватиме весна. Температура повітря вдень підвищиться до +7...+13 °C, на заході до +10...+16 °C, а в східній частині очікується +5...+9 °C.

Опадів завтра не очікується, але невеликий дощ можливий лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Водночас у середу майже по всій Україні буде сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Температурна карта 5 березня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 5 березня

У Києві 5 березня опадів не передбачається, буде хмарна погода із проясненнями та тепло. Стовпчики термометри упродовж дня показуватимуть +10 °C.

У столиці, як і у всіх регіонах, сильний вітер західного напрямку буде досягати штормових поривів. Тому, синоптик радить не нехтувати вітряним прогнозом та оминати великі дерева, рекламі щити, вивіски тощо.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 3-9 березня. Попри сильний вітер температура повітря в деяких регіонах підніметься до +20 °C.

Водночас сьогодні, 4 березня, в Україні подекуди сильна ожеледиця та штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.