Недвижимость под Киевом до 10 тысяч долларов: что предлагают и стоит ли покупать

Дом на продажу в Киевской области. Фото: olx

Найти дом в пригороде столицы за 10 тысяч долларов — задача непростая, но возможная. На профильных платформах сотни объявлений с ценами от 3-5 тысяч долларов. Однако за такие деньги предлагаются не элитные коттеджи, а скромные старые дома, часто с необходимостью ремонта.

Анализ профильных площадок недвижимости показывает, что на рынке действительно есть сотни объявлений о продаже домов в Киевской области по цене до 10 тысяч долларов. Большинство этих объектов расположены в радиусе 40-100 км от столицы. Среди них можно найти как небольшие старые дома, требующие ремонта, так и более пригодные для проживания варианты с коммуникациями и земельными участками.

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Один из главных факторов, привлекающих покупателей — это не столько сами дома, сколько земельные участки, которые идут в комплекте. Часто они достаточно просторные — от 20 до 50 соток. По словам риелторов, такие предложения интересуют как тех, кто ищет недорогое жилье, так и инвесторов, которые планируют перепродажу или сдачу в аренду.

Что реально купить до 10 тысяч долларов под Киевом

Село Рогозов, Бориспольский район: дом площадью 52 кв. м на участке 12 соток за 3 тыс. долл. Требует ремонта.

Село Синица, Богуславский район: дом площадью 50 кв. м на участке 52 сотки за 4,5 тыс. долл. Есть газ, возможность подключения воды.

Село Лубянка, Бородянский район: дом площадью 60 кв. м на участке 46 соток за 4,5 тыс. долл. Печное отопление, вода из колодца.

Село Новая Пустоваровка, Белоцерковский район: дом площадью 48 кв. м на участке 31 сотка за 8,5 тыс. долл. Есть газ, вода и канализация.

Село Черепин, Тетиевский район: дом площадью 70 кв. м на участке 40 соток за 10 тыс. долл. Газовое отопление, санузел в доме, мебель и бытовая техника.

Как видно, большинство предложений — это сельские дома, иногда без коммуникаций, но с большими участками.

Почему такие низкие цены

Устаревшие здания . Часто это домики, построенные 30-50 лет назад.

. Часто это домики, построенные 30-50 лет назад. Удаленность от Киева . Более дешевые варианты обычно находятся в 50+ км от столицы.

. Более дешевые варианты обычно находятся в 50+ км от столицы. Потребность в ремонте . Даже если дом жилой, он часто требует обновления коммуникаций или перекрытия крыши.

. Даже если дом жилой, он часто требует обновления коммуникаций или перекрытия крыши. Массовая продажа наследства. Многие такие объекты выставляют наследники или владельцы, которые выехали за границу.

Плюсы покупки дешевого дома

Доступная цена: за 10 тысяч долларов невозможно приобрести квартиру в Киеве или пригороде.

Земельный участок: большинство объектов продаются с участками площадью 20-50 соток.

Наличие адреса: позволяет оформить реконструкцию, а не новое строительство.

Коммуникации: многие дома уже имеют подключенные коммуникации или возможность их быстрого подключения.

Готовность к проживанию: некоторые дома пригодны для проживания сразу после покупки.

Возможность для инвестиций или сдачи в аренду.

"Поскольку многие работают дистанционно, и особо не привязаны к столице, для них не принципиальна удаленность от Киева. Главное — чтобы дом был недорогим и расположен в хорошей локации", — отметила в комментарии "Минфину" риелтор Ирина Луханина.

По ее словам, старые дома в Киевской области часто продаются фактически по цене земли или даже дешевле. Поэтому главным преимуществом таких домов является уже имеющийся адрес.

"Это позволяет проводить реконструкцию по упрощенной схеме, без оформления разрешений на новое строительство", — говорит Луханина.

Минусы покупки дешевого дома

Состояние дома. Большинство объектов старые и требуют ремонта.

Удаленность от города. Многие дома расположены в селах, вдали от развитой инфраструктуры.

Дополнительные расходы на ремонт, подключение коммуникаций, оформление документов.

Налогообложение.

"Нужно платить и за землю, и за дом. За участок взимается плата за нотариальное оформление (госпошлина) в размере 1% от оценочной стоимости. За дом, кроме этого, еще и 1% в Пенсионный фонд. Правда, старые дома обычно оцениваются недорого — до тысячи долларов, поэтому суммы там небольшие (около 850 грн)", — пояснила Луханина.

Риски.

"Очень часто старые дома построены на землях, которые не оформлены должным образом. И тогда, приобретя такой дом, вам придется пройти семь кругов ада при оформлении земельного участка. Кроме того, и сам дом должен быть правильно оформлен — иметь строительный паспорт и право собственности (то есть не быть самостроем. — Ред.)", — говорит юрист Владимир Копоть.

Как выбрать дом

Проверка документов: особое внимание следует уделить документам на землю и дом.

Локация: выбирайте дома, расположенные в населенных пунктах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Состояние дома: оцените состояние дома и необходимость ремонта.

Коммуникации: проверьте наличие и состояние коммуникаций.

Безопасность.

"Люди учитывают тот самый фактор безопасности, поскольку силы ПВО стараются сбивать дроны и ракеты над максимально пустой местностью. Поэтому потенциальные покупатели опасаются, что в дом в малозаселенном районе случайно может "прилететь", — объясняет Луханина.

Дом под Киевом до 10 тыс. долл. — это реальная, но непростая покупка. Большинство таких объектов — это старые дома с большими участками, которые нуждаются в ремонте. Покупатель получает землю, минимальные коммуникации и возможность реконструкции без дополнительной бюрократии.

Перед покупкой стоит:

оценить расходы на ремонт;

проверить документы;

выбрать объект в удобном населенном пункте с доступной инфраструктурой.

Если все сделать правильно, такая покупка может стать либо выгодным вложением, либо бюджетным вариантом для жизни на природе.

Отметим, не все обновления одинаково увеличивают ценность дома при продаже. Некоторые изменения могут отпугнуть покупателей и снизить стоимость недвижимости. Поэтому важно тщательно оценить необходимость обновлений, чтобы избежать лишних затрат и персонализированных решений, которые не соответствуют вкусам большинства потенциальных покупателей.

Также мы рассказывали, что такое строительство дома под ключ. Это комплексный подход, который позволяет получить полностью готовый к заселению дом без лишних забот. Заказчик получает не просто здание, а жилье со всеми коммуникациями, отделкой и даже мебелью (по договоренности).