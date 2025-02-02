Платная медицина — за какие медицинские услуги теперь нужно платить

Медицинские услуги по-новому — за что украинцам надо платить
В Украине начали работать новые правила предоставления медицинских услуг. Изменения вступили в действие с 1 января 2025 года. Так, в государственных и коммунальных больницах часть услуг начали предоставлять за оплату.
Об этом сообщили в Департаменте правового обеспечения ДГС в субботу, 1 февраля.
За какие медицинские услуги нужно платить
Оплата услуг будет осуществляться исключительно на официальный счет больницы и по установленному тарифу. Полностью платно будут предоставлять медицинские услуги в таких случаях:
- если обращение без направления врача (кроме ситуаций, когда направление не требуется законом);
- если услуга предоставляется по договору с юридическим лицом;
- если пациент не относится к прикрепленному контингенту (например, в больницах сектора безопасности и обороны);
- если услуга не входит в программу медицинских гарантий.
Некоторые услуги останутся бесплатными, однако иногда могут быть доплаты. В частности, это предусмотрено для таких случаев:
- вызов врача на дом по желанию пациента (если нет медицинской необходимости);
- выбор конкретного врача для планового лечения в стационаре;
- пребывание в палате повышенного комфорта.
Больницы обязаны обнародовать перечень платных услуг и их тарифы. Узнать эту информацию можно будет на:
- официальных сайтах медучреждений;
- информационных стендах в больницах.
Напомним, в Украине можно вылечить бесплодие бесплатно. Для этого нужно воспользоваться государственными программами.
Также мы писали о том, что Украина планирует развивать ядерную медицину. Для этого в государственном бюджете на этот год предусмотрено 1,6 миллиарда гривен.
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