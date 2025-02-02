Платная медицина — за какие медицинские услуги теперь нужно платить

Врачи общаются с пациенткой. Фото: Pexels

В Украине начали работать новые правила предоставления медицинских услуг. Изменения вступили в действие с 1 января 2025 года. Так, в государственных и коммунальных больницах часть услуг начали предоставлять за оплату.

Об этом сообщили в Департаменте правового обеспечения ДГС в субботу, 1 февраля.

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За какие медицинские услуги нужно платить

Оплата услуг будет осуществляться исключительно на официальный счет больницы и по установленному тарифу. Полностью платно будут предоставлять медицинские услуги в таких случаях:

если обращение без направления врача (кроме ситуаций, когда направление не требуется законом);

если услуга предоставляется по договору с юридическим лицом;

если пациент не относится к прикрепленному контингенту (например, в больницах сектора безопасности и обороны);

если услуга не входит в программу медицинских гарантий.

Сообщение о платных медицинских услугах. Фото: скриншот

Некоторые услуги останутся бесплатными, однако иногда могут быть доплаты. В частности, это предусмотрено для таких случаев:

вызов врача на дом по желанию пациента (если нет медицинской необходимости);

выбор конкретного врача для планового лечения в стационаре;

пребывание в палате повышенного комфорта.

Больницы обязаны обнародовать перечень платных услуг и их тарифы. Узнать эту информацию можно будет на:

официальных сайтах медучреждений;

информационных стендах в больницах.

Напомним, в Украине можно вылечить бесплодие бесплатно. Для этого нужно воспользоваться государственными программами.

Также мы писали о том, что Украина планирует развивать ядерную медицину. Для этого в государственном бюджете на этот год предусмотрено 1,6 миллиарда гривен.