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В Украине массово продают фальшивые лекарства — как не купить

13 февраля 2025 13:40
Андрей Плахонин - Редактор
Фальшивые лекарства в Украине — как мошенники наживаются на пациентах
Аптека. Фото: УНИАН
Андрей Плахонин - Редактор

В Украине резко возросло количество поддельных лекарственных препаратов, которые массово распространяются через Интернет. Аферисты используют фейковую рекламу и привлекают к ней известных личностей, чтобы убедить людей в якобы эффективности псевдолекарств. В результате украинцы не только тратят средства на непроверенные препараты, но и подвергают свое здоровье серьезной опасности.

Об этом говорится в новостном сюжете ТСН.

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В Украине каждый десятый препарат является фальсификатом

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый препарат в странах со средним уровнем доходов, включая Украину, является фальсификатом. Подделывают не только дорогие лекарства, но и обезболивающие, антибиотики и даже онкологические препараты. Основным каналом их реализации являются соцсети и сайты-мошенники, где проверить подлинность препарата практически невозможно.

Жертвами такого обмана чаще всего становятся пожилые люди, которые ищут "чудодейственные" лекарства для борьбы с хроническими заболеваниями. Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук рассказала, что неоднократно сталкивалась с мошенничеством, когда ее лицо использовали в рекламе псевдопрепаратов. Также она предостерегает украинцев не вестись на заманчивые предложения в Интернете и проверять информацию перед покупкой.

"Терпение лопнуло, когда мой отец приходит и говорит — Наталья, я нашел средство от глухоты, профилактическое. Давай купим! И тут уже все, я сказала — да, хватит", — говорит ведущая 1+1 Наталья Мосейчук.

Специалисты отметили, что украинцам стоит контролировать свое информационное пространство и тщательно анализировать рекламу.

"Проверка любой информации начинается с нашей эмоциональной реакции — вот это сообщение меня как-то цепляет. После такого эмоционального вовлечения надо сделать паузу — изолировать себя от этой информации. И потом, когда эмоциональный накал спадает, тогда можно включать рациональные механизмы действия. Например, посмотреть на разных сайтах или в аптеках. Или записаться к врачу", — говорит психолог Ирина Губеладзе.

В Украине усилят контроль за качеством лекарственных препаратов

В борьбе с фальсификатом государство усиливает контроль. По данным на запрос ТСН стало известно, что по сравнению с 2022 годом количество запрещенных к реализации препаратов в 2024 году выросло в три раза. Кроме того, до 2028 года в Украине внедрят систему кодирования лекарственных средств, которая позволит проверять подлинность препаратов с помощью уникального идентификатора.

На законодательном уровне изготовление и продажа поддельных лекарств карается тюремным заключением от 5 до 8 лет, а в случае смерти пациента может грозить пожизненное лишение свободы.

Как не купить фальшивые лекарственные препараты

Специалисты советуют не покупать лекарства в соцсетях или на незнакомых сайтах, проверять препараты в Государственном реестре лекарственных средств и покупать только в проверенных аптеках. В случае сомнений следует консультироваться с врачом, который поможет выбрать безопасное лечение.

Кроме того, стоит обратить внимание на качество упаковки — она должна быть целой, иметь маркировку на блистере и инструкцию по использованию.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что в Украине существенно подешевеют лекарства и назвал дату, когда это произойдет.

Также в НСЗУ объяснили, как украинцам пройти бесплатно МРТ или КТ исследования.

лекарства аптеки подделки фальсификат

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