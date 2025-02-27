Выплаты на больничном в 2025 — сколько компенсируют работникам с 1 марта

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Никто из нас не застрахован от болезней, особенно в холодное время года. Однако, даже если работник не может выполнять свои обязанности, он не останется без дохода. Человек, которого "подкосила" болезнь, может оформить больничный и получить часть зарплаты.

О том, какие выплаты будут получать украинцы на больничном в марте 2025 года, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Сколько выплачивают на больничном в 2025 году

Помощь в случае временной потери трудоспособности направлена на возмещение утраченного дохода. Его размер зависит от средней заработной платы работника и продолжительности его страхового стажа:

до 3 лет — больничные будут составлять 50% от среднего дохода;

от 3 до 5 лет — больничные составят 60% от среднего дохода;

от 5 до 8 лет — больничные будут составлять 70% от среднего дохода;

более 8 лет — больничные будут составлять 100% от среднего дохода.

Кто получает 100% дохода на больничном

Есть категории граждан, для которых больничные выплачиваются в размере 100%, независимо от страхового стажа. Это люди, которые имеют льготы по закону, в частности пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, ветераны войны, семьи погибших военных и тому подобное.

Если работник имеет менее 6 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев до наступления страхового случая, больничные исчисляются на основе зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы, но они не будут превышать сумму, определенную из минимальной заработной платы.

Ранее мы писали, что пенсионные выплаты для людей с инвалидностью рассчитываются в зависимости от группы инвалидности и имеющегося страхового стажа. В 2025 году минимальный размер выплат будет оставаться таким, как и в предыдущем году.

Также мы рассказывали, что в Украине анонсировали снижение стоимости 100 популярных лекарственных средств для уменьшения финансовой нагрузки на граждан. Министерство здравоохранения опубликовало список отечественных производителей и препаратов, цены на которые снизятся на 30% начиная с 1 марта 2025 года.